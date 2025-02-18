Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник

Представитель США на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп настроен "очень быстро" двигаться по "переговорам относительно потенциального мирного соглашения в Украине, и что будут переговоры о территории и гарантиях безопасности", сообщает Reuters, пишет УНН.

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Бесконечная война в Европе неприемлема для Трампа, добавил Уолц после встречи с российскими официальными лицами в Эр-Рияде.

Он также сказал, что с союзниками США проводятся консультации по Украине, и что никто не остался в стороне. Он добавил, что он рад, что Европа говорит о более сильном вкладе в безопасность Украины.

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