Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник
Киев • УНН
Советник президента США Майк Волц заявил о намерениях быстро начать переговоры по мирному соглашению в Украине. По его словам, будут обсуждаться вопросы территории и гарантий безопасности, а США консультируются с союзниками.
Представитель США на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп настроен "очень быстро" двигаться по "переговорам относительно потенциального мирного соглашения в Украине, и что будут переговоры о территории и гарантиях безопасности", сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Бесконечная война в Европе неприемлема для Трампа, добавил Уолц после встречи с российскими официальными лицами в Эр-Рияде.
Он также сказал, что с союзниками США проводятся консультации по Украине, и что никто не остался в стороне. Он добавил, что он рад, что Европа говорит о более сильном вкладе в безопасность Украины.
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