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Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник

Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник

Киев  •  УНН

 • 13790 просмотра

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Советник президента США Майк Волц заявил о намерениях быстро начать переговоры по мирному соглашению в Украине. По его словам, будут обсуждаться вопросы территории и гарантий безопасности, а США консультируются с союзниками.

Представитель США на американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп настроен "очень быстро" двигаться по "переговорам относительно потенциального мирного соглашения в Украине, и что будут переговоры о территории и гарантиях безопасности", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бесконечная война в Европе неприемлема для Трампа, добавил Уолц после встречи с российскими официальными лицами в Эр-Рияде.

Он также сказал, что с союзниками США проводятся консультации по Украине, и что никто не остался в стороне. Он добавил, что он рад, что Европа говорит о более сильном вкладе в безопасность Украины.

США и рф договорились создать команды для начала работы над прекращением войны в Украине "как можно быстрее" - Госдеп18.02.25, 14:58 • 20283 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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