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США и рф договорились создать команды для начала работы над прекращением войны в Украине "как можно быстрее" - Госдеп

Киев  •  УНН

 • 7607 просмотра

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На переговорах в Саудовской Аравии США и россия согласились создать специальные команды для работы над завершением конфликта в Украине. Стороны также договорились о механизме нормализации дипломатических отношений.

Официальные лица США и россии договорились на переговорах в Саудовской Аравии "назначить команды высокого уровня, чтобы начать работу над прекращением конфликта в Украине как можно быстрее таким образом, который является прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, подытоживая американо-российские переговоры в Эр-Рияде, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Брюс заявила, что Соединенные Штаты хотят остановить убийства и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны.

Она сказала, что президент Трамп является единственным лидером в мире, "который может заставить Украину и россию согласиться на это", пишет издание.

Во время переговоров, сказала она, официальные лица США и россии договорились: "Создать консультационный механизм для устранения раздражителей в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических миссий".

Назначить соответствующие команды высокого уровня, чтобы начать работу над прекращением конфликта в Украине как можно быстрее таким образом, который является прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон

- сказала Брюс о договоренностях.

"Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта в Украине", - указала пресс-секретарь Госдепа.

"Оставаться вовлеченным, чтобы гарантировать, что процесс будет продвигаться вперед своевременно и продуктивно", - отметила Брюс.

После телефонного разговора Трампа с президентом россии владимиром путиным на прошлой неделе Брюс сказала: "Одного телефонного разговора, с одной последующей встречей недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд".

Переговоры США и рф в Эр-Рияде завершились после 4,5 часа заседания: что известно18.02.25, 14:22 • 15548 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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