Переговоры США и рф в Эр-Рияде завершились после 4,5 часа заседания: что известно
Киев • УНН
Российско-американские переговоры длились 4,5 часа.
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии длились 4,5 часа и, по словам представителя российской делегации из кремля юрия ушакова, прошли "неплохо", и отдельные команды переговорщиков россии и США начнут контакты по Украине в свое время, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа после начала", - сообщает одно из российских госСМИ.
Также росСМИ процитировали несколько заявлений члена российской делегации от кремля юрия ушакова.
"Отдельные команды переговорщиков рф и США по Украине вступят в контакт", пишут росСМИ со ссылкой на ушакова.
ушаков, по данным росСМИ, указал, что "отдельные команды" переговорщиков США и рф начнут контакты по Украине "в свое время".
"Пока неизвестно, кто войдет в число переговорщиков от рф по Украине", пишут росСМИ со ссылкой на ушакова.
Делегации рф и США провели "очень серьезный разговор по всем вопросам", заявил ушаков.
"Переговоры рф и США прошли неплохо", заявил ушаков. "россия и США договорились учитывать интересы друг друга", пишут росСМИ со ссылкой на ушакова.
"Пока трудно сказать, что рф и США сближаются, но разговор об этом был", пишут росСМИ со ссылкой на ушакова.
"россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и москва, и Вашингтон", - цитирует его одно из росСМИ.
Также ушаков, по данным росСМИ сказал, что "конкретную дату встречи путина и Трампа пока назвать трудно", но "встреча путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе".
Ранее источники Bloomberg сообщали, что они могут встретиться на следующей неделе.