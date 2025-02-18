Переговори США та рф в Ер-Ріяді завершилися після 4,5 години засідання: що відомо

Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії тривали 4,5 години і, за словами представника російської делегації з кремля юрія ушакова, відбулися "непогано", і окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу", повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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"Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді завершилися через 4,5 години після початку", - повідомляє одне з російських держЗМІ.

Також росЗМІ процитували кілька заяв члена російської делегації від кремля юрія ушакова.

"Окремі команди переговірників рф і США щодо України вступлять у контакт", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

ушаков, за даними росЗМІ, вказав, що "окремі команди" переговірників США і рф почнуть контакти щодо України "свого часу".

"Поки невідомо, хто увійде до переліку переговірників від рф щодо України", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

Делегації рф і США провели "дуже серйозну розмову з усіх питань", заявив ушаков.

"Переговори рф і США пройшли непогано", заявив ушаков. "росія і США домовилися враховувати інтереси один одного", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

"Поки що важко сказати, що рф і США зближуються, але розмова про це була", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

"росія і США домовилися просувати двосторонні відносини, в цьому зацікавлені і москва, і Вашингтон", - цитує його одне з росЗМІ.

Також ушаков, за даними росЗМІ, сказав, що "конкретну дату зустрічі путіна і Трампа поки назвати важко", але "зустріч путіна і Трампа навряд чи відбудеться наступного тижня".

Раніше джерела Bloomberg повідомляли, що вони можуть зустрітися наступного тижня.