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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122184 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182426 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146857 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138458 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117157 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107854 перегляди

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Переговори США та рф в Ер-Ріяді завершилися після 4,5 години засідання: що відомо

Переговори США та рф в Ер-Ріяді завершилися після 4,5 години засідання: що відомо

Київ • УНН

 • 104424 перегляди

Російсько-американські переговори тривали 4,5 години.

Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії тривали 4,5 години і, за словами представника російської делегації з кремля юрія ушакова, відбулися "непогано", і окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу", повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді завершилися через 4,5 години після початку", - повідомляє одне з російських держЗМІ.

Також росЗМІ процитували кілька заяв члена російської делегації від кремля юрія ушакова.

"Окремі команди переговірників рф і США щодо України вступлять у контакт", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

ушаков, за даними росЗМІ, вказав, що "окремі команди" переговірників США і рф почнуть контакти щодо України "свого часу".

"Поки невідомо, хто увійде до переліку переговірників від рф щодо України", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

Делегації рф і США провели "дуже серйозну розмову з усіх питань", заявив ушаков.

"Переговори рф і США пройшли непогано", заявив ушаков. "росія і США домовилися враховувати інтереси один одного", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

"Поки що важко сказати, що рф і США зближуються, але розмова про це була", пишуть росЗМІ з посиланням на ушакова.

"росія і США домовилися просувати двосторонні відносини, в цьому зацікавлені і москва, і Вашингтон", - цитує його одне з росЗМІ.

Також ушаков, за даними росЗМІ, сказав, що "конкретну дату зустрічі путіна і Трампа поки назвати важко", але "зустріч путіна і Трампа навряд чи відбудеться наступного тижня".

Раніше джерела Bloomberg повідомляли, що вони можуть зустрітися наступного тижня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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