Виктория Рощина

Украинская журналистка Виктория Рощина, расследовавшая похищения на оккупированных территориях и сама похищенная во время командировки летом 2024 года, погибла в российском заключении. В базе Росстата запись о ее смерти изменяли несколько раз. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на данные из утечки Росстата, которыми хакеры из группировок Silent Crow и "Киберпартизаны" поделились с журналистами, передает УНН.

Детали

В базе Росстата есть одна запись о смерти женщины, даты рождения и смерти которой полностью совпадают с датами рождения и смерти журналистки Виктории Рощиной.

Согласно данным записи, причину смерти установил судмедэксперт, а зарегистрировал специализированный отдел управления записи актов гражданского состояния администрации города Перми. За неделю до смерти Викторию перевели из СИЗО-2 в Таганроге в СИЗО №3 Кизела в Пермском крае.

Запись о смерти Виктории Рощиной исправляли несколько раз. Впервые запись поступила в базу Росстата в конце декабря 2024 года с датой смерти 16 декабря 2024 года и неизвестной причиной смерти, при этом свидетельство о смерти было выдано как окончательное. Через несколько дней ЗАГС направил Росстату исправление даты смерти на 19 сентября 2024 года. Если верить этой дате, Виктория Рощина погибла за шесть дней до обмена, в который ее обещали включить.

В 2025 году запись продолжили редактировать: в феврале сотрудник Росстата внес данные нового свидетельства о смерти и заменил причину смерти с неизвестной на болезнь. Запись перестали редактировать 11 февраля — за три дня до того, как тело журналистки вернули в Украину.

СМИ отмечает, что замена свидетельства и уточнение причины смерти — не уникальная ситуация: в Пермском крае так исправляют примерно каждую седьмую запись. Но обычно, если причина смерти неизвестна, сначала выдают предварительное свидетельство. У Рощиной же первое свидетельство уже было окончательным, и его заменили новым "вместо окончательного" с конкретной причиной. На такое изменение приходится менее 0,3% всех записей в системе Росстата. Замена даты смерти на более раннюю, когда меняются и день, и месяц, встречается еще реже: примерно 0,1% всех записей.

При этом другие признаки, описывающие человека — гражданство, адрес, место рождения, семейное положение, образование и занятость — в записи не указаны. Не указаны они и у других украинцев, погибших в российском заключении.

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Контекст

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. Лишь в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее содержание под стражей. В феврале 2025 года тело журналистки было передано Украине как "неопознанное тело мужского пола".

В феврале 2025 года была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.

По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы применения электрического тока. Однако из-за состояния тела первоначально не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы, и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений

Расследователи сообщают, что тело журналистки после обмена было легче и меньше остальных. В Forbidden Stories отмечают, что тело вернули с несколькими удаленными частями мозга, гортани и глазными яблоками. Расследователи объясняют, что такие повреждения могли быть нанесены для того, чтобы скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения или удушения петлей.

В связи с этим Офис Генерального прокурора Украины объявил о подозрении бывшему начальнику СИЗО №2 в Таганроге рф в жестоком обращении с гражданскими лицами. Инкриминируемая статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Отмечается, что в СИЗО № 2 она подвергалась систематическим пыткам, избиениям, унижениям, угрозам, жёстким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Кроме этого, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничать с администрацией учреждения.

Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участия в вооружённом конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к преступлениям в отношении украинской журналистки.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение о предварительной поддержке депутатского запроса к Президенту Украины группы народных депутатов о присвоении звания Герой Украины журналистке Виктории Рощиной (посмертно). Предложение поддержали 247 народных депутатов.

Владимир Зеленский наградил Рощину, погибшую из-за пыток в российском плену, орденом Свободы.

Напомним

8 августа в Киеве состоялось прощание с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену. На теле погибшей обнаружены многочисленные признаки пыток, а Офис Генпрокурора объявил о подозрении начальнику СИЗО №2 в Таганроге.