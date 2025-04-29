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The New York Times

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В тілі закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної були відсутні деякі органи - розслідування

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, що загинула в полоні, повернули без органів. Це зробили, щоб приховати сліди тортур та встановити причину смерті.

В тілі закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної були відсутні деякі органи - розслідування

Тіло закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної, яке повернули до України у лютому цього року, було без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб приховати причину смерті. Про це йдеться в розслідуванні паризької редакції Forbidden Stories, передає УНН.

Деталі

Розслідувачі повідомляють, що тіло журналістки після обміну було легшим та меншим за решту. Також на ньому був підпис, який розшифровувався як "невстановлений чоловік зі значним пошкодженням коронарних артерій".

Згодом слідчі знайшли невелику бирку з написом "Рощина". Молекулярна експертиза підтвердила, що це була саме Вікторія Рощина.

В Forbidden Stories зазначають, що тіло повернули з кількома видаленими частини мозку, гортані та очних яблук. Розслідувачі пояснюють, що це такі пошкодження могли бути завдані для того, щоб приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.

Доповнення

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що на тілі журналістки Вікторії Рощиної були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження. При цьому причину смерті поки не вдалося встановити через стан тіла.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив 24 квітня, що до України в межах обміну наприкінці лютого повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Вікторія Рощина померла під час етапування з таганрога до москви. Журналістку взяли в заручники в серпні 2023 року. Про її смерть повідомили батькові.

Павло Зінченко

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