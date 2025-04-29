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В теле замученной россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной отсутствовали некоторые органы - расследование

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену, вернули без органов. Это сделали, чтобы скрыть следы пыток и установить причину смерти.

В теле замученной россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной отсутствовали некоторые органы - расследование

Тело замученной россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной, которое вернули в Украину в феврале этого года, было без некоторых внутренних органов. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть причину смерти. Об этом говорится в расследовании парижской редакции Forbidden Stories, передает УНН.

Детали

Расследователи сообщают, что тело журналистки после обмена было легче и меньше остальных. Также на нем была подпись, которая расшифровывалась как "неустановленный мужчина со значительным повреждением коронарных артерий".

Впоследствии следователи нашли небольшую бирку с надписью "Рощина". Молекулярная экспертиза подтвердила, что это была именно Виктория Рощина.

В Forbidden Stories отмечают, что тело вернули с несколькими удаленными частями мозга, гортани и глазных яблок. Расследователи объясняют, что это такие повреждения могли быть нанесены для того, чтобы скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения или удушения.

Дополнение

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов сообщил, что на теле журналистки Виктории Рощиной были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. При этом причину смерти пока не удалось установить из-за состояния тела.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил 24 апреля, что в Украину в рамках обмена в конце февраля вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Виктория Рощина умерла во время этапирования из таганрога в москву. Журналистку взяли в заложники в августе 2023 года. О ее смерти сообщили отцу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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