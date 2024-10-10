Українська журналістка Вікторія Рощина померла в російському ув'язненні - нардеп
Київ • УНН
Вікторія Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Журналістку взяли в заручники в серпні 2023 року, про її смерть повідомили батькові.
У росії в ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Окупанти заявили, що це сталося в процесі етапування з таганрогу до москви. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у Telegram, передає УНН.
"Батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки. За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з таганрогу до москви", - повідомив Юрчишин.
Нардеп повідомив, що поспілкувався із батьком журналстки.
"Крім висловлення співчуття пообіцяв що зробимо все можливе щоб убивці його доньки понесли заслужену кару", - додав Юрчишин.
Він нагадав, що талановиту журналістку росіяни взяли заручницею в серпні 2023.
Журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованій території05.10.23, 03:40 • 665419 переглядiв
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Наразі Юрчишин видалив свій пост про смерть Рощиної. Згодом з'явився інший пост, що інформацію треба верифікувати.
Проте і цей пост був видалений.