Журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованій території

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Журналістка Вікторія Рощина з професійною метою поїхала до тимчасово окупованих росією українських територій. Востаннє вона виходила на зв’язок з рідними 3 серпня.

27 липня вона вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

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«Для моєї доньки журналістика – найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху. Після першого полону я просив її зупинитися, казав: «Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт", але вона була тверда, невпинна – вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій», – розповів виданню The Daily Beast батько Володимир Рощин.

Рідні зареєстрували заяву про зникнення Вікторії в українських правоохоронних органах, СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена.

Зі слів родини журналістки, СБУ підтвердила, що вона перебуває в російському полоні.

Нагадаємо

Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. У березні 2022 року Вікторію Рощину затримали вірогідно співробітники фсб росії в той момент, коли вона перебувала на тимчасово окупованих територіях для підготовки репортажу. Того ж місяця її відпустили і Вікторія виїхала на підконтрольну українському уряду територію.