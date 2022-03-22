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Журналістка Вікторія Рощина, яка була в полоні окупантів, на свободі - ЗМІ

Журналістка Вікторія Рощина, яка була в полоні окупантів, на свободі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 256180 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Окупанти 21 березня звільнили з полону журналістку Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними, передає УНН із посиланням на Громадське.

Деталі

За даними видання, кілька годин тому проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що нібито вони врятували їй життя.

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", - наголосили у виданні.

Що сталося?

Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

11 березня був опублікований текст Рощиної, в якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.

Потім журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад три тижні щодня обстрілюють російські війська.

16 березня нам стало відомо, що Вікторію затримали, ймовірно, силовики ФСБ рф. За даними свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викрадення окупантами журналістки Вікторії Рощиної: розпочато провадження

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