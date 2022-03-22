Журналистка Виктория Рощина, которая была в плену оккупантов, на свободе - СМИ

Детали

По данным издания, несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы начали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к российским службам, которые держали ее в плену, и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", - отметили в издании.

Что случилось?

Виктория Рощина снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

11 марта был опубликован текст Рощиной, в котором она рассказывает о том, как живет временно оккупированный Энергодар.

Затем журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать вплоть до Мариуполя, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более трех недель ежедневно обстреливают российские войска.

16 марта нам стало известно, что Викторию задержали, вероятно, силовики ФСБ рф. По данным свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

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