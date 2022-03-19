Викрадення окупантами журналістки Вікторії Рощиної: розпочато провадження

Цитата

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

З​а даними слідства, 15 березня 2022 року представники ФСБ та збройних сил країни-агресора викрали у місті Бердянськ журналістку “Громадське” Вікторію Рощину, яка готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Наразі її місце перебування невідомо.

18 березня стало відомо, що журналістка Вікторія Рощина перебуває у полоні окупантів.



