Похищение оккупантами журналистки Виктории Рощиной: начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По факту похищения оккупантами журналистки “Громадське” Виктория Рощиной начато уголовное производство. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Цитата
“Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 15 марта 2022 года представители ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора похитили в городе Бердянск журналистку “Громадське” Викторию Рощину, которая готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. На данный момент ее место пребывания неизвестно.
18 марта стало известно, что журналистка Виктория Рощина находится в плену оккупантов.