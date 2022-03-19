Похищение оккупантами журналистки Виктории Рощиной: начато производство

Цитата

“Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 15 марта 2022 года представители ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора похитили в городе Бердянск журналистку “Громадське” Викторию Рощину, которая готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. На данный момент ее место пребывания неизвестно.

18 марта стало известно, что журналистка Виктория Рощина находится в плену оккупантов.



