Украинка Наталия Жаркова установила новый мировой рекорд по фридайвингу — на какую глубину погрузилась
Киев • УНН
Украинка Наталия Жаркова погрузилась на 124 метра на одном вдохе с моноластой. Это её девятый мировой рекорд в карьере.
Украинка Наталия Жаркова, погрузившись на 124 метра на одном вдохе с моноластой, установила новый мировой рекорд по фридайвингу. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Наталия Жаркова установила новый мировой рекорд по фридайвингу. Украинская спортсменка погрузилась на 124 метра на одном вдохе с моноластой и превзошла предыдущий мировой рекорд — 123 метра, который держался почти три с половиной года
Отмечается, что рекордное погружение состоялось во время международных соревнований Blue Element 2026 у побережья острова Доминика в Карибском море.
Для Наталии это первый мировой рекорд в дисциплине с моноластой и уже девятый мировой рекорд в спортивной карьере
Напомним
Украинская фридайверка Екатерина Садурская установила новый женский мировой рекорд в дисциплине «Постоянный вес без ласт», погрузившись на глубину 90 метров.