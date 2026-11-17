Украинка Наталия Жаркова, погрузившись на 124 метра на одном вдохе с моноластой, установила новый мировой рекорд по фридайвингу. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Наталия Жаркова установила новый мировой рекорд по фридайвингу. Украинская спортсменка погрузилась на 124 метра на одном вдохе с моноластой и превзошла предыдущий мировой рекорд — 123 метра, который держался почти три с половиной года — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордное погружение состоялось во время международных соревнований Blue Element 2026 у побережья острова Доминика в Карибском море.

Для Наталии это первый мировой рекорд в дисциплине с моноластой и уже девятый мировой рекорд в спортивной карьере — добавили в министерстве.

Напомним

Украинская фридайверка Екатерина Садурская установила новый женский мировой рекорд в дисциплине «Постоянный вес без ласт», погрузившись на глубину 90 метров.