Экипаж британского рыболовецкого судна Dominator A поймал у побережья Йоркшира синего тунца длиной 2,8 метра и весом 338 килограммов. По данным газеты Yorkshire Post, пятерым рыбакам понадобился час и 50 минут, чтобы поднять рыбу на борт, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В состав экипажа входила 18-летняя Ада Пик, которая учится в рыболовной школе города Уитби. По ее словам, раньше она лишь слышала истории о таких гигантских рыбах. У берегов Уитби синего тунца на удочку не ловили с 1939 года.

В 1930-х годах эти рыбы привлекали к побережью Йоркшира рыбаков со всего мира. Однако впоследствии синие тунцы практически исчезли из Северного моря. Одной из основных причин стал чрезмерный вылов сельди, которой они питаются.

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Ученые связывают возвращение тунцов с восстановлением популяции сельди и международными ограничениями на рыболовство. В 2026 году разрешение на целенаправленный вылов синего тунца получили лишь 30 британских судов.