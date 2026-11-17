Екіпаж британського рибальського судна Dominator A упіймав біля узбережжя Йоркшира блакитного тунця завдовжки 2,8 метра та вагою 338 кілограмів. За даними газети Yorkshire Post, п'ятьом рибалкам знадобилася година та 50 хвилин, щоб підняти рибу на борт, передає УНН із посиланням на Bild.

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До складу екіпажу входила 18-річна Ада Пік, яка навчається у рибальській школі міста Вітбі. За її словами, раніше вона лише чула історії про такі гігантські риби. Біля берегів Вітбі блакитного тунця не ловили на вудку з 1939 року.

У 1930-х роках ці риби притягували до узбережжя Йоркширу рибалок з усього світу. Проте згодом блакитні тунці практично зникли із Північного моря. Однією з основних причин став надмірний вилов оселедця, яким вони харчуються.

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Вчені пов'язують повернення тунців із відновленням популяції оселедця та міжнародними обмеженнями на рибальство. У 2026 році дозвіл на цілеспрямований вилов блакитного тунця отримали лише 30 британських суден.