У Токіо продали блакитного тунця за рекордні 3,2 мільйона доларів
Київ • УНН
На першому аукціоні 2026 року в Токіо тунець вагою 243 кг проданий за 3,2 млн доларів компанії Kiyomura Corp. Власник мережі суші-барів Sushi Zanmai встановив новий рекорд, перевершивши свій показник 2019 року.
На першому в 2026 році аукціоні на рибному ринку Тойосу в Токіо встановлено новий історичний рекорд вартості блакитного тунця. Рибу вагою 243 кілограми придбали за 510 мільйонів єн (приблизно 3,2 млн доларів). Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.
Деталі
Переможцем передсвітанкових торгів у понеділок стала компанія Kiyomura Corp., яка володіє відомою мережею суші-барів Sushi Zanmai. Її власник Кійоші Кімура перевершив власний попередній рекорд 2019 року, який становив 334 мільйони єн.
Рибу виловили біля узбережжя Оми на півночі Японії. Вартість одного кілограма цього лота склала рекордні 2,1 мільйона єн (близько 13 360 доларів).
Висока ціна на тунця сорту Ома зумовлена престижністю першого новорічного аукціону, який традиційно привертає увагу світових ЗМІ. Попри високий попит на цей вид для виготовлення суші та сашимі, популяція тихоокеанського блакитного тунця почала відновлюватися завдяки міжнародним зусиллям зі збереження виду, що раніше перебував під загрозою зникнення.
