У Токіо продали блакитного тунця за рекордні 3,2 мільйона доларів

4 січня, 15:52 • 16642 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 31172 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 51637 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 37121 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 48443 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 55031 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60244 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56380 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51469 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67000 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Графіки відключень електроенергії
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"
Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії
Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 261292 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Тайсон Ф'юрі
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Україна
Данія
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
У Токіо продали блакитного тунця за рекордні 3,2 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 30 перегляди

На першому аукціоні 2026 року в Токіо тунець вагою 243 кг проданий за 3,2 млн доларів компанії Kiyomura Corp. Власник мережі суші-барів Sushi Zanmai встановив новий рекорд, перевершивши свій показник 2019 року.

У Токіо продали блакитного тунця за рекордні 3,2 мільйона доларів
Фото: AP

На першому в 2026 році аукціоні на рибному ринку Тойосу в Токіо встановлено новий історичний рекорд вартості блакитного тунця. Рибу вагою 243 кілограми придбали за 510 мільйонів єн (приблизно 3,2 млн доларів). Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Переможцем передсвітанкових торгів у понеділок стала компанія Kiyomura Corp., яка володіє відомою мережею суші-барів Sushi Zanmai. Її власник Кійоші Кімура перевершив власний попередній рекорд 2019 року, який становив 334 мільйони єн.

Рибу виловили біля узбережжя Оми на півночі Японії. Вартість одного кілограма цього лота склала рекордні 2,1 мільйона єн (близько 13 360 доларів).

Фото: AP
Фото: AP

Висока ціна на тунця сорту Ома зумовлена престижністю першого новорічного аукціону, який традиційно привертає увагу світових ЗМІ. Попри високий попит на цей вид для виготовлення суші та сашимі, популяція тихоокеанського блакитного тунця почала відновлюватися завдяки міжнародним зусиллям зі збереження виду, що раніше перебував під загрозою зникнення. 

Дональд Трамп продав портрет Ісуса за 2,75 мільйона доларів під час новорічного аукціону01.01.26, 19:51 • 6634 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Новий рік
Тварини
Ассошіейтед Прес
Токіо
Японія