Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав на заключительный матч Лиги наций против сборной Грузии, который начнется менее чем через час, передает УНН.

Детали

Место в воротах занял Дмитрий Ризнык. В обороне (слева направо): Виталий Миколенко, Николай Матвиенко (капитан), Эдуард Сарапий и Илья Забарный. В центре полузащиты: Егор Назарина и Егор Ярмолюк.

На флангах: Геннадий Синчук и Георгий Судаков. И два форварда: Игорь Краснопир и Данило Сикан.

В запасе: Георгий Ермаков, Валерий Бондарь, Артем Довбик, Алексей Кащук, Илья Крупский, Богдан Крушинский, Тарас Михавко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Анатолий Трубин, Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

Отметим, что в заявку команды не попали Владислав Ванат, Иван Варфоломеев и Александр Андриевский.

Наша команда сыграет в синей форме, а сборная Грузии — в белой.

Украина уже прибыла на стадион, где состоялась теплая встреча с игроками команды-соперницы. В частности, Роман Яремчук пообщался с Георгием Чакветадзе, а также игроки пообщались с Георгием Цитаишвили, который имел украинское гражданство и выступал за молодежные сборные Украины.

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