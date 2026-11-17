Установка современного оборудования позволяет расширить возможности вертолёта, однако модернизация не завершается последним испытательным полётом. Чтобы воздушное судно оставалось безопасным и пригодным для выполнения задач на протяжении многих лет, необходимы постоянное техническое сопровождение, контроль состояния агрегатов, надлежащее документирование изменений и соблюдение авиационных правил. Как организована эта работа и кто отвечает за безопасность модернизированной техники, УНН расспросил заместителя директора по лётной годности научно-производственной фирмы МС "Авиа-Грейд" Александра Нагапетяна.

Детали

Модернизация авиационной техники позволяет продолжать её эффективное использование, адаптировать к новым задачам и внедрять технологии, которых не существовало на момент изготовления воздушного судна. Этот подход особенно актуален для вертолётов, базовая конструкция которых была разработана десятилетия назад, но до сих пор сохраняет эксплуатационный потенциал.

В то же время установка нового оборудования — лишь один из этапов работы с вертолётами. После модернизации вертолёт нуждается в регулярном техническом обслуживании, проверках, ремонте и своевременной замене компонентов. Отдельное направление работы — совместимость современных систем с уже установленным оборудованием и документальное подтверждение каждого изменения.

Модернизация вертолёта не означает, что после установки нового оборудования и прохождения испытаний все технические вопросы исчезают. Поддержание лётной годности — это непрерывный процесс, который сопровождает воздушное судно на протяжении всего периода его эксплуатации — объясняет Александр Нагапетян.

Что происходит с вертолётом через несколько лет после модернизации

В процессе эксплуатации любого воздушного судна постепенно исчерпывается ресурс отдельных агрегатов, возникает необходимость в их ремонте или замене. Эти процессы не обязательно связаны с модернизацией, поскольку даже новейшее оборудование требует контроля технического состояния.

По словам Александра Нагапетяна, принципиально важно разграничивать модернизацию и дальнейшее поддержание лётной годности. Первая предусматривает внедрение новых технических решений, а второе — комплекс мероприятий, необходимых для безопасной эксплуатации воздушного судна на протяжении всего жизненного цикла.

В самом процессе модернизации мы не сталкиваемся с проблемами, которые обязательно должны проявиться через несколько лет. Но в процессе эксплуатации любого вертолёта могут возникать технические вопросы, независимо от того, проходил он модернизацию или нет. Это может быть отсутствие необходимых запасных частей, выход из строя определённых агрегатов, необходимость ремонта или замены компонентов, имеющих ограниченный ресурс — объясняет он.

В частности, постоянного контроля требуют агрегаты трансмиссии, элементы систем управления и другие узлы, имеющие ограниченный ресурс. Их состояние должно проверяться в соответствии с установленными процедурами, а ремонт или замена — выполняться в установленные сроки.

Современные технологии для вертолётов предыдущих поколений

Одним из преимуществ модернизации является возможность оснащать воздушные суда предыдущих поколений современными системами без необходимости полностью менять их базовую конструкцию.

По словам представителя МС "Авиа-Грейд", компании, выполняющей ремонт и модернизацию вертолётов, год изготовления вертолёта сам по себе не определяет возможности интеграции нового оборудования. Гораздо важнее конструктивные особенности конкретной модели, технические характеристики систем и способность обеспечить их корректное взаимодействие.

Нужно понимать, что основа вертолёта остаётся неизменной. Не имеет принципиального значения, был ли он изготовлен в 1980 году или в 2001-м: базовая конструкция сохраняется, а основные изменения касаются именно внутреннего оборудования и систем — объясняет Александр Нагапетян.

За десятилетия развития авиации аналоговые приборы постепенно дополнялись или заменялись цифровыми системами. В то же время состав бортового оборудования всегда зависел от задач, для которых предназначался конкретный вертолёт.

Например, воздушные суда морского базирования могут оснащаться специализированными системами для навигации над водой и контроля высоты. В то же время для других условий эксплуатации более важными могут быть метеорадиолокационные станции, которые позволяют экипажу оценивать погодную обстановку на маршруте и заблаговременно выявлять опасные погодные условия.

Современный рынок авиационного оборудования предлагает решения, которые могут адаптироваться к различным типам воздушных судов. Среди примеров в МС «Авиа-Грейд» называют оптико-электронные системы канадской компании WESCAM, которые могут интегрироваться в различные авиационные платформы.

Такая модернизация очень важна в условиях войны, когда имеющуюся технику необходимо адаптировать к новым угрозам.

В то же время важно понимать, что сама модернизация открывает перед вертолётами новые возможности. В частности, современное оборудование позволило значительно эффективнее использовать их для выполнения задач по противодействию ударным беспилотникам типа Shahed. Это один из примеров того, как модернизация имеющейся техники может изменять её функциональные возможности и расширять сферы применения — рассказывает Александр Нагапетян.

По его словам, современные вертолёты могут одновременно использовать радиостанции, навигационные приборы, цифровые дисплеи, системы связи и другие электронные компоненты. Установка дополнительного оборудования или прокладка новых кабельных сетей потенциально может влиять на работу уже имеющихся систем. Поэтому инженеры оценивают, не будет ли новое устройство создавать помехи работе систем и не станет ли оно само подвергаться негативному воздействию со стороны бортового оборудования.

Например, на нашем предприятии работают конструкторы и технологи, которые выполняют соответствующие теоретические и практические расчёты. Если во время модернизации мы вмешиваемся в бортовую кабельную сеть, прокладываем новые кабели и соединяем их с другими агрегатами, необходимо проверить электромагнитную совместимость всех компонентов — отмечает Нагапетян.

Для подтверждения безопасности проводятся инженерные расчёты, проверки и, при необходимости, практические измерения непосредственно на воздушном судне. Это, по его словам, позволяет выявлять потенциальные технические риски ещё до того, как модернизированный вертолёт вернётся к выполнению задач.

Почему замена одного прибора может потребовать доработки других систем

Одним из самых сложных этапов модернизации является обеспечение совместимости нового оборудования с уже имеющимися системами.

На первый взгляд, замена нескольких устаревших устройств одним современным может казаться относительно простым техническим решением. Однако авиационное оборудование работает не изолированно: отдельные приборы обмениваются данными, взаимодействуют с другими системами и могут быть связаны с бортовой регистрацией параметров полёта.

В качестве примера Нагапетян приводит модернизацию радиооборудования вертолёта 1985 года выпуска. Если раньше на борту советского винтокрыла использовались три отдельные радиостанции, то современные системы, в частности оборудование Becker, могут позволять объединить часть их функций.

Но здесь возникает важный момент: если мы заменяем три радиостанции одной современной, необходимо учитывать не только сам факт её установки. Нужно проверить, как она будет взаимодействовать со всеми остальными системами вертолёта — объясняет он.

Изменения могут касаться каналов передачи информации в бортовую систему регистрации параметров полёта. Если раньше она получала данные от нескольких отдельных устройств, после модернизации необходимо обеспечить правильное получение и регистрацию информации от нового устройства.

Кроме того, инженеры должны учитывать вопросы дублирования критически важных функций. Например, установка двух современных радиостанций может обеспечить возможность резервной связи в случае отказа одной из них.

Таким образом обеспечивается дополнительный уровень надёжности системы. Но все эти решения должны быть надлежащим образом рассчитаны, проверены и подтверждены — подчёркивает Александр Нагапетян.

Кто отвечает за безопасность модернизации

Не менее важной составляющей модернизации является документирование выполненных работ.

Для авиации недостаточно установить оборудование и подтвердить его работоспособность во время испытаний. Каждая доработка должна иметь соответствующее техническое обоснование, быть выполнена по надлежащей документации и отражаться в эксплуатационных записях воздушного судна. Предприятие не может самостоятельно изменять конфигурацию вертолёта без соответствующих полномочий, технического обоснования и согласования.

Как объясняет представитель МС «Авиа-Грейд», для выполнения работ по разработке и внедрению изменений компания должна иметь соответствующий статус, квалифицированный персонал, организационную структуру и систему контроля качества.

В нашей сфере речь идёт, в частности, о так называемом правиле Part 21. Для военной авиации в Украине действует соответствующий порядок одобрения разработчиков по правилу 21УВ, который контролируется Главным управлением государственной авиации Украины. В гражданской авиации применяется Part 21, а компетентным регуляторным органом является Государственная авиационная служба Украины - объясняет Нагапетян.

Такой подход обеспечивает контроль за разработкой изменений, их техническим обоснованием и подтверждением соответствия установленным требованиям. Организация-разработчик отвечает за надлежащее проектирование и обоснование одобренных изменений. Предприятие по техническому обслуживанию выполняет соответствующие работы согласно документации и предоставленным полномочиям. Эксплуатант, в свою очередь, должен обеспечивать надлежащее техническое состояние воздушного судна и соблюдение установленных требований во время его использования.

Именно поэтому взаимодействие между ними не должно завершаться передачей модернизированного вертолёта. Информация о выполненных изменениях, технических ограничениях и требованиях к дальнейшему обслуживанию должна оставаться доступной ответственным специалистам в течение эксплуатации.

Документация позволяет специалистам, которые будут обслуживать модернизированный вертолёт в будущем, понимать его актуальную конфигурацию, особенности установленных систем и требования к их техническому сопровождению. Все сведения вносятся в формуляр воздушного судна.

Там указывается, какая именно доработка была выполнена, в соответствии с каким бюллетенем, какой компанией и на основании какого договора - рассказывает Александр Нагапетян.

Для Украины модернизация имеющегося парка вертолётов, который в условиях войны является очень ограниченным, имеет стратегическое значение, поскольку позволяет не только продлевать срок эффективной эксплуатации техники, но и адаптировать её к новым вызовам, в частности к задачам противодействия вражеским БПЛА. Развитие отечественных предприятий, способных обеспечивать полный цикл модернизации и дальнейшее техническое сопровождение воздушных судов, усиливает обороноспособность государства, уменьшает зависимость от иностранных поставщиков и способствует сохранению авиационной отрасли в целом.

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