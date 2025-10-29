Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту

Компания "Украинские вертолеты" почти 20 лет пользовалась боевыми вертолетами, принадлежавшими Министерству обороны и Нацгвардии. Формально – на условиях аренды, фактически – как собственными, зарабатывая на международных контрактах и миротворческих миссиях. Самыми циничными в этой истории являются не только коррупционные связи или мизерная стоимость аренды, а то, что даже с началом полномасштабной войны компания своевременно не вернула технику государству. Несмотря на указ Президента и требование военных, "Украинские вертолеты" затягивали процесс, откладывали сроки и продолжали зарабатывать на крови украинцев, используя государственные вертолеты в собственных коммерческих целях. Как работала эта схема и почему она до сих пор не уничтожена, разбирался УНН.

Как началась арендная афера "Украинских вертолетов"

Начало этой истории – июнь 2003 года. Именно тогда частная компания "Украинские вертолеты" получила в аренду 16 боевых вертолетов (и то, что машины были именно боевыми – важный факт). Это были вертолеты Ми-8МТ(МТВ), находившиеся на балансе воинской части А0105 Сухопутных войск ВСУ.

Официально компания взяла их в аренду "для авиационных работ и перевозок". Фактически – для коммерческого использования в миротворческих миссиях ООН и частных контрактах за рубежом.

Разрешение на передачу боевых машин в частную аренду подписал тогдашний министр обороны Евгений Марчук, а сам договор – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Валерий Фролов. Впоследствии эта подпись на договоре об аренде вертолетов стала роковой в карьере Валерия Фролова. Ведь, как позже заявил тогдашний министр обороны Анатолий Гриценко, Фролова уволили "за подписание опасного и незаконного контракта, который позволял частной компании пользоваться боевой техникой в коммерческих целях".

Впоследствии "Украинские вертолеты" получили в пользование еще 12 летательных машин Министерства внутренних дел, в частности Национальной гвардии, часть из которых – через государственное предприятие "УАТП "Хорив-Авиа", которое через договор субаренды передало вертолеты "Украинским вертолетам". Это в частности:

вертолет Ми-8МТВ №94915 – договор субаренды №УВ.АРВ-12-004 от 27.01.2010 г.;

вертолет Ми-8МТВ №95127 – договор №УВ.АРВ-12-006 от той же даты;

вертолет Ми-8МТ №94614 – договор №2/12-ФС от 03.04.2012 г., сначала на 8 лет, с арендной платой 213 100 грн/месяц без НДС.

Таким образом, компания, не имеющая собственного авиапарка, распоряжалась 26 государственными боевыми вертолетами.

С 2003 года срок аренды продлевался 18 раз путем дополнительных соглашений, которые каждый раз сильнее смягчали условия для арендатора. Последнее продление произошло в 2021 году – за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

Стоимость аренды вертолетов "как для своих"

Условия, по которым "Украинские вертолеты" получили в аренду вертолеты – стали настоящей лакмусовой бумажкой системы. Ведь условия эти были скандально выгодными для арендатора и неоправданно бесполезными для Украины. Так, вместо рыночной цены, стоимость месячной аренды в начале действия договора составляла 30 тысяч гривен за один борт.

В течение 2012–2021 годов стоимость аренды выросла до 212 тысяч гривен за борт. И хотя по сравнению с 30 тысячами гривен – эта стоимость не кажется такой абсурдной, она все еще была мизерной. Ведь "Украинские вертолеты" выполняли на арендованной технике международные контракты и миссии ООН. Где средняя ставка эксплуатации вертолета Ми-8 составляет от $3 000 до $5 000 за час полета. Один вертолет в таких миссиях обычно имеет 150–200 часов налета ежемесячно. Получается, что прибыль с одного борта достигает 450 тысяч долларов в месяц, или примерно 15 млн грн.

Прибыль на крови

Самое интересное началось 31 декабря 2021 года, когда действие основного договора об аренде завершилось. "Украинские вертолеты" еще несколько месяцев продолжали пользоваться техникой незаконно.

Более того, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, когда фронт буквально умолял об авиации, "Украинские вертолеты" не спешили возвращать арендованную технику государству.

7 марта 2022 года вышел Указ Президента Владимира Зеленского об отзыве национального контингента и персонала из международных операций – по сути, политический императив вернуть людей и технику домой. Параллельно условия самого договора обязывали арендатора вернуть воздушные суда не позднее чем через 10 суток с даты завершения срока аренды и в место, определенное арендодателем, с подписанием актов приема-передачи в этот же 10-дневный срок.

Несмотря на указ Президента и условия договора о "10 сутках", компания "Украинские вертолеты" продолжила пользоваться бортами и затянула их возвращение. Только в марте–апреле 2022 года Минобороны получило обратно 15 из 16 машин (борт 95002 – был потерян в катастрофе в 2018 году).

Как рассказали журналистам УНН собственные источники в Министерстве обороны, возвращенные вертолеты были изношены, без вооружения и части штатных систем – фактически непригодны к немедленному применению в бою.

Это были пустые борты – без пулеметов, без прицелов, без штатного оборудования. Фактически, гражданские вертолеты, которые пришлось восстанавливать с нуля – рассказал один из офицеров Минобороны.

Как констатировало позже следствие, вооружение и военные системы были демонтированы, а часть машин имела исчерпанный ресурс двигателей и трансмиссий. Некоторые вертолеты прибыли после длительных полетов в песчаных условиях Африки, что привело к значительному износу. Государство получило машины в состоянии, которое не позволяло их немедленное использование на фронте – фактически, обломки боевой техники, которую нужно было ремонтировать за бюджетные средства.

После завершения срока аренды, когда компания должна была вернуть государственные борта, "Украинские вертолеты" еще несколько месяцев продолжали пользоваться ими без законных оснований. За этот период, с января по апрель 2022 года, общая начисленная арендная плата превысила 25,6 млн грн. Впоследствии Хозяйственный суд Киева признал факт незаконного пользования 16 боевыми вертолетами после завершения действия договоров и в июне 2023 года постановил взыскать с компании 25,3 млн грн неустойки и 760 тыс. грн судебного сбора. При этом Министерство обороны требовало более 51 млн грн, однако иск удовлетворили лишь частично.

В августе 2024 года Верховный Суд оставил это решение без изменений, окончательно признав факт незаконного пользования "Украинскими вертолетами" государственными боевыми машинами после завершения срока аренды.

Можно ли считать 25 млн грн адекватной "ценой" за месяцы промедления, когда на фронте ежедневно гибли украинцы, а государственные Ми-8 продолжали выполнять коммерческие соглашения в других странах, принося частной компании многомиллионные доходы?

И даже после этого "Украинские вертолеты" продолжали работать за границей. Хотя после Указа Президента Украины, компания должна была вернуть все арендованные борта, в частности те, что принадлежали Нацгвардии, этого не произошло. Поэтому, когда в Украине шла самая жестокая фаза боев, десять вертолетов Нацгвардии, которые должны были быть возвращены государству для обороны, продолжали летать в Мали, Сомали, Конго и других странах Африки – под флагом миротворческих миссий ООН.

История с затягиванием возвращения техники стала очевидной для правоохранителей. В июне 2022 года Служба безопасности Украины задержала генерального директора ЧАО "Авиакомпания "Украинские вертолеты" Владимира Ткаченко. Ему было сообщено о подозрении в невозвращении десяти арендованных боевых вертолетов, общей стоимостью около полумиллиона долларов США, и в злоупотреблении служебным положением.

Несмотря на это, часть техники Нацгвардии продолжала эксплуатироваться компанией. Суды лишь в 2023 году обязали "Украинские вертолеты" и ГП "Хорив-Авиа" вернуть Национальной гвардии вертолеты в исправном состоянии и уплатить более 200 тысяч гривен штрафов и пени. И все же, по данным Минобороны, несколько бортов до сих пор не возвращены или технически неисправны.

Война показала масштабы коррупционной ширмы "Украинских вертолетов"

Полномасштабная война разрушила многолетнюю коррупционную ширму "Украинских вертолетов". Вертолеты Ми-8, которые должны были спасать жизни украинских солдат, стали инструментом заработка для узкого круга людей. Пока армия собирала по миру каждый вертолет для фронта, 26 украинских боевых машин продолжали летать за доллары в Мали и Конго.

Когда страна нуждалась в каждом борту для эвакуации, разведки и поддержки спецподразделений, государственные вертолеты приносили доходы их арендаторам – деньги, заработанные на крови украинцев.

По оценкам рынка, общий доход компании от эксплуатации государственной техники во время войны превышал 100 миллионов долларов. Государство же получило лишь несколько десятков миллионов гривен неустойки – символическое наказание за двадцать лет злоупотреблений.