Мужская сборная Украины по футболу сохранила прописку в Лиге B Лиги наций УЕФА. Об этом стало известно после заключительного матча группового этапа розыгрыша 2026/27, в котором «сине-жёлтые» в словацком Кошице «принимали» команду Грузии, сообщает УНН.

Подробности

Уже на 53-й секунде (!) игры Данило Сикан воспользовался ошибкой соперников и дальним ударом вывел Украину вперёд. Как оказалось, этот гол стал самым быстрым в истории сборной Украины в официальных матчах.

Несмотря на огромное количество созданных обеими командами голевых моментов, забитых мячей зрители больше не увидели. 1:0, и Украина с семью набранными очками заняла третье место в группе. А Грузия осталась последней и весной проведёт стыковые матчи за право остаться в Лиге B с одной из команд, которые займут 2-е место в Лиге C.

А победителем группы стала сборная Северной Ирландии, которая в заключительном матче удовлетворилась ничьей в противостоянии с командой Венгрии и впервые пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что у него не было разговоров с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко по поводу возможной отставки после серии поражений.

Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской Олимпиады