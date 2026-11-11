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Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской Олимпиады

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

Женская сборная Украины дебютировала на Юношеской Олимпиаде победой над Венесуэлой в финале со счётом 4:3. Маргарита Ручка забила дважды.

Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской Олимпиады
Фото: НОК

Девичья сборная Украины по футзалу завоевала золотые медали Юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре, обыграв в финале сборную Венесуэлы. Об этом передает УНН со ссылкой на НОК и Ассоциацию футзала Украины. 

"Девичья сборная Украины по футзалу — чемпионки IV летних Юношеских Олимпийских игр в Дакаре", — говорится в сообщении НОК. 

Состав украинской команды: Аделина Власенко, Алина Гордиенко, Кира Гуленко, Эвелина Завгородняя, Ангелина Запорожец, Маргарита Ручка, Полина Серых, Оксана Шевчук, Ева Щавинская, Валерия Юхновец.

Встреча завершилась со счетом 4:3. Голы на счету Маргариты Ручки, оформившей дубль, а также по голу записали на свой счет Ева Щавинская и Ангелина Власенко. 

Для украинской сборной это было дебютное выступление на Юношеской Олимпиаде. 

Пусть это достижение станет началом большой карьеры для каждой игрокини и вдохновением дарить новые футзальные победы уже в составе национальной сборной Украины 

— написали в Ассоциации футзала Украины. 

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