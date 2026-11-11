Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской Олимпиады
Киев • УНН
Женская сборная Украины дебютировала на Юношеской Олимпиаде победой над Венесуэлой в финале со счётом 4:3. Маргарита Ручка забила дважды.
Девичья сборная Украины по футзалу завоевала золотые медали Юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре, обыграв в финале сборную Венесуэлы. Об этом передает УНН со ссылкой на НОК и Ассоциацию футзала Украины.
"Девичья сборная Украины по футзалу — чемпионки IV летних Юношеских Олимпийских игр в Дакаре", — говорится в сообщении НОК.
Состав украинской команды: Аделина Власенко, Алина Гордиенко, Кира Гуленко, Эвелина Завгородняя, Ангелина Запорожец, Маргарита Ручка, Полина Серых, Оксана Шевчук, Ева Щавинская, Валерия Юхновец.
Встреча завершилась со счетом 4:3. Голы на счету Маргариты Ручки, оформившей дубль, а также по голу записали на свой счет Ева Щавинская и Ангелина Власенко.
Для украинской сборной это было дебютное выступление на Юношеской Олимпиаде.
Пусть это достижение станет началом большой карьеры для каждой игрокини и вдохновением дарить новые футзальные победы уже в составе национальной сборной Украины
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