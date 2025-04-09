Национальный олимпийский комитет

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26118 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36008 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44565 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52150 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64705 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55383 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54929 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117625 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81341 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224675 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31788 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83948 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17977 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14851 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15389 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84041 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117625 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224675 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401988 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394528 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10383 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13890 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14913 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18034 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74683 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Национальный олимпийский комитет

Национальная составляющая всемирного олимпийского движения
Новости по теме

ХХХІІІ Олимпийские игры в Париже официально завершены: Украина показала лучший результат за 12 лет

На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.

спорт • 11 августа, 22:23 • 27822 просмотра

Украина заняла 22 место в медальном зачете Олимпиады-2024

Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.

спорт • 11 августа, 19:10 • 31289 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 10 августа

Украинские спортсмены выступят в 8 видах спорта на Олимпиаде в Париже 10 августа. Соревнования включают прыжки в воду, греблю, борьбу, художественную гимнастику, брейкинг и другие дисциплины.

спорт • 10 августа, 05:07 • 29435 просмотра

Украина с одиннадцатью наградами занимает 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

На Олимпиаде-2024 в Париже украинские спортсмены завоевали 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. За два дня до завершения Игр Украина занимает 15-е место в медальном зачете.

спорт • 9 августа, 20:47 • 36703 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 9 августа

9 августа украинские олимпийцы выступят в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и артистическом плавании. Расписание соревнований охватывает период с 11:00 до 20:30 по киевскому времени.

спорт • 9 августа, 05:42 • 19034 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 8 августа

8 августа украинские олимпийцы выступят в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Накануне Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу.

спорт • 8 августа, 06:19 • 17142 просмотра

Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

Боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории 80 кг. Украина занимает 17-е место в медальном зачете с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами.

спорт • 8 августа, 01:10 • 23227 просмотра

Александр Хижняк завоевал золото в боксе на Олимпиаде-2024

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале он победил чемпиона мира из Казахстана со счетом 3:2.

спорт • 7 августа, 21:24 • 20742 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 7 августа

7 августа украинские олимпийцы выступят в легкой атлетике, гребле, борьбе, прыжках в воду и боксе. Медали разыграют в смешанной эстафете по спортивной ходьбе, женской борьбе и боксе.

спорт • 7 августа, 05:56 • 15185 просмотра

Украина с семью наградами занимает 18-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

Украина занимает 18-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024 с 7 наградами: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Украинские спортсмены соревновались в 4 видах спорта, показав разные результаты.

спорт • 6 августа, 23:54 • 19451 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 6 августа

6 августа украинцы выступят в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже. 5 августа Илья Ковтун получил серебро в спортивной гимнастике на параллельных брусьях.

спорт • 6 августа, 05:57 • 14779 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 5 августа

5 августа украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и гребле. Накануне сборная завоевала 3 медали в легкой атлетике, занимая 17 место в медальном зачете.

спорт • 5 августа, 05:55 • 18984 просмотра

Ярослава Магучих завоевала «золото» Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в прыжках в высоту. Она преодолела высоту 2,02 метра с третьей попытки, опередив австралийку Николу Олислагерс.

спорт • 4 августа, 19:25 • 105745 просмотра

Ирина Геращенко получила "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Она преодолела высоту 1,95 м, разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.

спорт • 4 августа, 19:06 • 24862 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 4 августа

Украинские спортсмены выступят в 7 видах спорта на Олимпиаде в Париже 4 августа. Накануне женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала первое золото Игр.

спорт • 4 августа, 06:37 • 26923 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 3 августа

3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике. Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024.

спорт • 3 августа, 07:58 • 18957 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 2 августа

2 августа украинские олимпийцы выступят в 7 дисциплинах на Играх в Париже. 1 августа Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе, Украина занимает 35 место в медальном зачете.

спорт • 2 августа, 05:36 • 22149 просмотра

В медальном Олимпиаде Украина занимает 35-ю позицию

На шестой день Олимпийских игр в Париже Сергей Кулиш получил серебряную медаль в стрельбе. Украинские спортсмены соревновались в шести видах спорта, Украина занимает 35-е место в медальном зачете.

спорт • 2 августа, 03:31 • 21247 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 1 августа

1 августа украинцы выступят в легкой атлетике, пулевой стрельбе, дзюдо, стрельбе из лука, плавании и теннисе. Подведены итоги соревновательного дня 31 июля, где Украина получила одну бронзовую медаль.

спорт • 1 августа, 05:49 • 18004 просмотра

Виктория Ус вышла в финал по гребному слалому на Олимпиаде-2024

Украинская спортсменка Виктория Ус квалифицировалась в финал Олимпийских игр в гребном слаломе в каноэ-одиночке с восьмым временем. Несмотря на штрафные секунды, она успешно завершила полуфинальный заезд и готовится к финалу.

спорт • 31 июля, 15:02 • 18607 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 31 июля

31 июля украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, гребле, плавании, гимнастике, теннисе и боксе. Накануне сборная добилась успехов в теннисе и боксе, но завершила выступления в футболе.

спорт • 31 июля, 05:59 • 15923 просмотра

Олимпиада-2024: украинские спортсмены заняли пятое место в синхронных прыжках в воду

Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли 5 место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Париже. Спортсмены признали, что результат их разочаровал, но не теряют оптимизма.

спорт • 29 июля, 12:48 • 17236 просмотра

Во второй день Олимпиады-2024 украинские спортсмены будут соревноваться в 10 видах спорта

Во второй день Олимпиады-2024 в Париже украинские атлеты выступят в 10 дисциплинах. Среди них - гимнастика, дзюдо, стрельба, теннис, плавание и другие виды спорта.

спорт • 28 июля, 06:38 • 24772 просмотра

Украинские спортсмены стартуют на Олимпиаде в Париже в 11 видах спорта: расписание соревнований

27 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 дисциплинах на Играх в Париже. Среди видов спорта - дзюдо, стрельба, прыжки в воду, фехтование, теннис, гребля, велоспорт, гимнастика и футбол.

спорт • 27 июля, 07:01 • 22059 просмотра

Романчук и Свитолина понесут флаг Украины на открытии Олимпиады-2024

Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.

спорт • 25 июля, 20:43 • 21613 просмотра

Матч Украина - Ирак на Олимпиаде: время начала и трансляция

Сегодня в 20:00 состоится первый в истории футбольный матч сборной Украины на Олимпийских играх. Украина сыграет с Ираком.

спорт • 24 июля, 14:37 • 20998 просмотра

Украинские гимнасты прибыли в Олимпийскую деревню в Париже и уже провели первые тренировки

Сборная Украины по спортивной гимнастике прибыла в Олимпийскую деревню в Париже. Четверо гимнастов уже провели две тренировки, пятый спортсмен присоединится к команде 22 июля.

спорт • 20 июля, 14:32 • 22909 просмотра

Олимпиада-2024: украинские спортсмены начнут прибывать в Париж с 19 июля, их соседями будут канадцы, немцы и ирландцы

Первые украинские спортсмены начнут прибывать в Олимпийскую деревню в Париже с 19 июля. Украинская делегация уже осуществила прием комнат, где будет проживать сборная, соседями которой будут команды Канады, Германии и Ирландии.

спорт • 18 июля, 07:42 • 16481 просмотра