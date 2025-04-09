Национальный олимпийский комитет

Олимпиада-2024: украинские спортсмены начнут прибывать в Париж с 19 июля, их соседями будут канадцы, немцы и ирландцы

Первые украинские спортсмены начнут прибывать в Олимпийскую деревню в Париже с 19 июля. Украинская делегация уже осуществила прием комнат, где будет проживать сборная, соседями которой будут команды Канады, Германии и Ирландии.