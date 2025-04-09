Национальный олимпийский комитет

На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.
Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.
Украинские спортсмены выступят в 8 видах спорта на Олимпиаде в Париже 10 августа. Соревнования включают прыжки в воду, греблю, борьбу, художественную гимнастику, брейкинг и другие дисциплины.
На Олимпиаде-2024 в Париже украинские спортсмены завоевали 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. За два дня до завершения Игр Украина занимает 15-е место в медальном зачете.
9 августа украинские олимпийцы выступят в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и артистическом плавании. Расписание соревнований охватывает период с 11:00 до 20:30 по киевскому времени.
8 августа украинские олимпийцы выступят в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Накануне Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу.
Боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории 80 кг. Украина занимает 17-е место в медальном зачете с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами.
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале он победил чемпиона мира из Казахстана со счетом 3:2.
7 августа украинские олимпийцы выступят в легкой атлетике, гребле, борьбе, прыжках в воду и боксе. Медали разыграют в смешанной эстафете по спортивной ходьбе, женской борьбе и боксе.
Украина занимает 18-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024 с 7 наградами: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Украинские спортсмены соревновались в 4 видах спорта, показав разные результаты.
6 августа украинцы выступят в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже. 5 августа Илья Ковтун получил серебро в спортивной гимнастике на параллельных брусьях.
5 августа украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и гребле. Накануне сборная завоевала 3 медали в легкой атлетике, занимая 17 место в медальном зачете.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в прыжках в высоту. Она преодолела высоту 2,02 метра с третьей попытки, опередив австралийку Николу Олислагерс.
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Она преодолела высоту 1,95 м, разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.
Украинские спортсмены выступят в 7 видах спорта на Олимпиаде в Париже 4 августа. Накануне женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала первое золото Игр.
3 августа украинцы выступят в стендовой стрельбе, велоспорте, плавании, фехтовании, гимнастике, гребном слаломе и легкой атлетике. Александр Хижняк гарантировал Украине третью медаль Олимпиады-2024.
2 августа украинские олимпийцы выступят в 7 дисциплинах на Играх в Париже. 1 августа Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе, Украина занимает 35 место в медальном зачете.
На шестой день Олимпийских игр в Париже Сергей Кулиш получил серебряную медаль в стрельбе. Украинские спортсмены соревновались в шести видах спорта, Украина занимает 35-е место в медальном зачете.
1 августа украинцы выступят в легкой атлетике, пулевой стрельбе, дзюдо, стрельбе из лука, плавании и теннисе. Подведены итоги соревновательного дня 31 июля, где Украина получила одну бронзовую медаль.
Украинская спортсменка Виктория Ус квалифицировалась в финал Олимпийских игр в гребном слаломе в каноэ-одиночке с восьмым временем. Несмотря на штрафные секунды, она успешно завершила полуфинальный заезд и готовится к финалу.
31 июля украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, гребле, плавании, гимнастике, теннисе и боксе. Накануне сборная добилась успехов в теннисе и боксе, но завершила выступления в футболе.
Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли 5 место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Париже. Спортсмены признали, что результат их разочаровал, но не теряют оптимизма.
Во второй день Олимпиады-2024 в Париже украинские атлеты выступят в 10 дисциплинах. Среди них - гимнастика, дзюдо, стрельба, теннис, плавание и другие виды спорта.
27 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 дисциплинах на Играх в Париже. Среди видов спорта - дзюдо, стрельба, прыжки в воду, фехтование, теннис, гребля, велоспорт, гимнастика и футбол.
Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.
Сегодня в 20:00 состоится первый в истории футбольный матч сборной Украины на Олимпийских играх. Украина сыграет с Ираком.
Сборная Украины по спортивной гимнастике прибыла в Олимпийскую деревню в Париже. Четверо гимнастов уже провели две тренировки, пятый спортсмен присоединится к команде 22 июля.
Первые украинские спортсмены начнут прибывать в Олимпийскую деревню в Париже с 19 июля. Украинская делегация уже осуществила прием комнат, где будет проживать сборная, соседями которой будут команды Канады, Германии и Ирландии.