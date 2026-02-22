$43.270.00
19:57 • 1168 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 4004 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 15465 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 22945 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 25452 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 40779 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 48784 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 39911 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 64549 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 68206 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Закрытие Олимпиады-2026: Украину представили лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина, лыжные акробаты, представляли Украину на церемонии закрытия Зимних Игр 2026 года в Италии. Около 1500 олимпийцев прошли вместе, символизируя дружбу и единство.

Закрытие Олимпиады-2026: Украину представили лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина

В Италии продолжается церемония закрытия Зимних Игр 2026 года. Украинские знаменосцы — лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина прошли по арене Вероны с сине-желтым флагом в руках, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

Согласно традиции церемонии закрытия, действующей с Игр 1956 года в Мельбурне, все они идут как одна группа, символизируя дружбу, мир и единство, которые приходят после окончания соревнований.

Организаторы ожидают, что около 1500 олимпийцев, чуть более половины всех участников Игр, пройдут вместе.

Украинские знаменосцы — лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина шагают по арене Вероны, с сине-желтым флагом в руках, во время церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр. Гордо. Уверенно. По-украински 

- сообщили в НОК. 

Добавим

Ожидается, что на закрытии Олимпиады выступят всемирно известный танцор балета Роберто Болле вместе с популярным итальянским певцом Ахилле Лауро и диджеем Габи Понте.

Ранее в воскресенье Соединенные Штаты победили Канаду со счетом 2:1 в овертайме и выиграли золото по хоккею среди мужчин в последний день Олимпиады в Милане в Кортине. Джек Хьюз забил победный гол всего через 1 минуту 41 секунду после начала овертайма.

Антонина Туманова

