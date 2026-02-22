Закрытие Олимпиады-2026: Украину представили лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина
Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина, лыжные акробаты, представляли Украину на церемонии закрытия Зимних Игр 2026 года в Италии. Около 1500 олимпийцев прошли вместе, символизируя дружбу и единство.
В Италии продолжается церемония закрытия Зимних Игр 2026 года. Украинские знаменосцы — лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина прошли по арене Вероны с сине-желтым флагом в руках, передает УНН со ссылкой на НОК.
Согласно традиции церемонии закрытия, действующей с Игр 1956 года в Мельбурне, все они идут как одна группа, символизируя дружбу, мир и единство, которые приходят после окончания соревнований.
Организаторы ожидают, что около 1500 олимпийцев, чуть более половины всех участников Игр, пройдут вместе.
Украинские знаменосцы — лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина шагают по арене Вероны, с сине-желтым флагом в руках, во время церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр. Гордо. Уверенно. По-украински
Ожидается, что на закрытии Олимпиады выступят всемирно известный танцор балета Роберто Болле вместе с популярным итальянским певцом Ахилле Лауро и диджеем Габи Понте.
Ранее в воскресенье Соединенные Штаты победили Канаду со счетом 2:1 в овертайме и выиграли золото по хоккею среди мужчин в последний день Олимпиады в Милане в Кортине. Джек Хьюз забил победный гол всего через 1 минуту 41 секунду после начала овертайма.