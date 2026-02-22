Закрытие Олимпиады-2026: Украину представили лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина

В Италии продолжается церемония закрытия Зимних Игр 2026 года. Украинские знаменосцы — лыжные акробаты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина прошли по арене Вероны с сине-желтым флагом в руках, передает УНН со ссылкой на НОК.

Согласно традиции церемонии закрытия, действующей с Игр 1956 года в Мельбурне, все они идут как одна группа, символизируя дружбу, мир и единство, которые приходят после окончания соревнований.

Организаторы ожидают, что около 1500 олимпийцев, чуть более половины всех участников Игр, пройдут вместе.

