США здобули олімпійське золото з хокею, перемігши Канаду в овертаймі
Київ • УНН
Збірна США з хокею виграла золото на Олімпійських іграх у Мілані в Кортіні, обігравши Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі. Джек Хьюз забив переможний гол, забезпечивши США третій олімпійський титул.
Сполучені Штати перемогли Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі та виграли золото з хокею серед чоловіків в останній день Олімпійських ігор у Мілані в Кортіні, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Джек Хьюз забив переможний гол лише через 1 хвилину 41 секунду після початку овертайму.
Це третій олімпійський титул у чоловічому хокеї для США — і перший з часів "Дива на льоду" в Лейк-Плесіді в 1980 році.
Додамо
День завершиться церемонією закриття, на якій буде відзначено італійську музику та танці, як класичні, так і сучасні, за участю всесвітньо відомого танцюриста балету Роберто Болле разом із популярним італійським співаком Ахілле Лауро та діджеєм Габі Понте.
