$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 9218 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 13926 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 18286 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 34109 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 44030 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 37314 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 60341 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 61939 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41116 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38183 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Публікації
Ексклюзиви
США здобули олімпійське золото з хокею, перемігши Канаду в овертаймі

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Збірна США з хокею виграла золото на Олімпійських іграх у Мілані в Кортіні, обігравши Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі. Джек Хьюз забив переможний гол, забезпечивши США третій олімпійський титул.

США здобули олімпійське золото з хокею, перемігши Канаду в овертаймі

Сполучені Штати перемогли Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі та виграли золото з хокею серед чоловіків в останній день Олімпійських ігор у Мілані в Кортіні, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Джек Хьюз забив переможний гол лише через 1 хвилину 41 секунду після початку овертайму.

Це третій олімпійський титул у чоловічому хокеї для США — і перший з часів "Дива на льоду" в Лейк-Плесіді в 1980 році.

Нейтральним спортсменам, як з рф та білорусі, дозволили з'явитися на закритті Олімпіади-202621.02.26, 10:59 • 6890 переглядiв

Додамо

День завершиться церемонією закриття, на якій буде відзначено італійську музику та танці, як класичні, так і сучасні, за участю всесвітньо відомого танцюриста балету Роберто Болле разом із популярним італійським співаком Ахілле Лауро та діджеєм Габі Понте.

На закритті Олімпіади-2026 виступить італійський діджей Габрі Понте16.02.26, 16:21 • 4662 перегляди

Антоніна Туманова

СпортОлімпіада
Музикант
Золото
Ассошіейтед Прес
Мілан
Канада
Італія
Сполучені Штати Америки