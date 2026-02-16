$43.100.11
Ексклюзив
13:44 • 2786 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 7374 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 20288 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 16631 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 22854 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 30879 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 34859 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 68953 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48679 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38853 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
На закритті Олімпіади-2026 виступить італійський діджей Габрі Понте

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Італійський музикант Габрі Понте стане головним виконавцем церемонії закриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Церемонія відбудеться 22 лютого на Arena di Verona.

На закритті Олімпіади-2026 виступить італійський діджей Габрі Понте

Олімпійський комітет оголосив головного виконавця церемонії закриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Ним стане італійський музикант, діджей та продюсер Габрі Понте. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Відомо, що церемонія закриття відбудеться у неділю, 22 лютого, на Arena di Verona. Прямий ефір транслюватиметься на каналі NBC та платформі Peacock, повторний показ у прайм-тайм розпочнеться о 21:00.

Це буде яскравий момент, який об’єднає спортсменів та глядачів з усього світу в спільному святкуванні. Серед головних виконавців вечора — Габрі Понте, міжнародна ікона танцю та електронної музики, який перетворить сцену на справжній центр енергії та взаємодії 

- повідомляють організатори дійства.

Габрі Понте працює в електронній музиці понад 25 років, має мультиплатинові записи та номінації на премію Grammy.

Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15.02.26, 11:30 • 15388 переглядiв

Крім того, у релізі також зазначають, що виступ буде реалізовано в рамках теми "Краса в дії":  краса, яка не є статичною, а постійно в русі, здатна перетворювати звук на емоцію".

За даними офіційного сайту артиста, Понте є найбільш прослуховуваним італійським діджеєм у світі та другим за популярністю італійським артистом загалом. На Spotify у нього понад 15 мільйонів щомісячних слухачів, а його творчість надихає як відомих виконавців, так і нове покоління артистів електронної сцени.

Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди02.02.26, 21:52 • 4821 перегляд

Станіслав Кармазін

КультураОлімпіада
Музикант
Spotify
Італія