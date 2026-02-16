На закритті Олімпіади-2026 виступить італійський діджей Габрі Понте
Київ • УНН
Італійський музикант Габрі Понте стане головним виконавцем церемонії закриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Церемонія відбудеться 22 лютого на Arena di Verona.
Олімпійський комітет оголосив головного виконавця церемонії закриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Ним стане італійський музикант, діджей та продюсер Габрі Понте. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.
Деталі
Відомо, що церемонія закриття відбудеться у неділю, 22 лютого, на Arena di Verona. Прямий ефір транслюватиметься на каналі NBC та платформі Peacock, повторний показ у прайм-тайм розпочнеться о 21:00.
Це буде яскравий момент, який об’єднає спортсменів та глядачів з усього світу в спільному святкуванні. Серед головних виконавців вечора — Габрі Понте, міжнародна ікона танцю та електронної музики, який перетворить сцену на справжній центр енергії та взаємодії
Габрі Понте працює в електронній музиці понад 25 років, має мультиплатинові записи та номінації на премію Grammy.
Крім того, у релізі також зазначають, що виступ буде реалізовано в рамках теми "Краса в дії": краса, яка не є статичною, а постійно в русі, здатна перетворювати звук на емоцію".
За даними офіційного сайту артиста, Понте є найбільш прослуховуваним італійським діджеєм у світі та другим за популярністю італійським артистом загалом. На Spotify у нього понад 15 мільйонів щомісячних слухачів, а його творчість надихає як відомих виконавців, так і нове покоління артистів електронної сцени.
