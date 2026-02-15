Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор

Українська фристайлістка Катерина Коцар після історичного виходу у фінал ОІ-2026 отримала пропозицію від нареченого - офіцера ЗСУ, передає УНН із посиланням на НОК та Суспільне Спорт.

Деталі

Українська фристайлістка Катерина Коцар подолала драматичну кваліфікацію у біг-ейрі на XXV зимових Олімпійських іграх. Попри складні погодні умови та не найкраще самопочуття в останні дні, Катерина продемонструвала характер: після двох впевнених спроб вона до останнього трималася у прохідній зоні й з 11-м результатом виборола путівку до фіналу. Таким чином срібна призерка Кубка світу 2025 з біг-ейру вийшла у перший в історії України фінал у цій дисципліні на Олімпійських іграх.

У коментарі для "Суспільне Спорт" Катерина розповіла про емоції від виходу у фінал, стан здоров’я та несподівану пропозицію від нареченого — офіцера ЗСУ.

Про емоції та самопочуття

"Просто неймовірно прекрасна ніч і багато подій. Я досі не можу переварити ні одну, ні другу (події), тому на це питання відповім трошки пізніше. Звісно, що ні, хто знає про пропозицію? Якщо чесно, у мене останні пару днів було жахливе самопочуття, і я була дуже щаслива прокинутись, відчуваючи енергію для того, щоб виступати. Подумала, що найбільшою перемогою буде просто виступити, виступити гарно. Здається, вдалось", — розповіла Катерина Коцар.

Про умови та олімпійський трамплін

"Дійсно чудовий трамплін, класна кондиція снігу. Цілий день йшов сніг, я цілий день переживала, щоб він закінчився перед нашими змаганнями, бо сніг під час стрибків взагалі не допомагає. І умови снігу суперські, і сам трамплін класний — все супер", — зазначила спортсменка.

Про акцію на підтримку Владислава Гераскевича

Після виступу Катерина показала на камеру напис на рукавичці "Freedom of memory" ("Свободу пам'яті"): "Якщо чесно, коли Владислава дискваліфікували, це дійсно стало дуже сумною для мене подією, дуже глибоко нею прониклась. Взагалі думала, що треба зробити щось таке дуже серйозне. Але врешті ці думки почали мене трошки вимотувати. Тому я зупинилася на думці, яка для мене звучала найбільш класною, гармонійною і зрозумілою. І от прямо перед третьою спробою зробила цей напис".

