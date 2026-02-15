Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар после исторического выхода в финал ОИ-2026 получила предложение от жениха - офицера ВСУ, передает УНН со ссылкой на НОК и Суспільне Спорт.

Детали

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар преодолела драматическую квалификацию в биг-эйре на XXV зимних Олимпийских играх. Несмотря на сложные погодные условия и не лучшее самочувствие в последние дни, Екатерина продемонстрировала характер: после двух уверенных попыток она до последнего держалась в проходной зоне и с 11-м результатом завоевала путевку в финал. Таким образом серебряная призерка Кубка мира 2025 по биг-эйру вышла в первый в истории Украины финал в этой дисциплине на Олимпийских играх.

В комментарии для "Суспільне Спорт" Екатерина рассказала об эмоциях от выхода в финал, состоянии здоровья и неожиданном предложении от жениха — офицера ВСУ.

Об эмоциях и самочувствии

"Просто невероятно прекрасная ночь и много событий. Я до сих пор не могу переварить ни одно, ни другое (события), поэтому на этот вопрос отвечу немного позже. Конечно, нет, кто знает о предложении? Если честно, у меня последние пару дней было ужасное самочувствие, и я была очень счастлива проснуться, чувствуя энергию для того, чтобы выступать. Подумала, что самой большой победой будет просто выступить, выступить хорошо. Кажется, удалось", — рассказала Екатерина Коцар.

Об условиях и олимпийском трамплине

"Действительно отличный трамплин, классная кондиция снега. Целый день шел снег, я целый день переживала, чтобы он закончился перед нашими соревнованиями, потому что снег во время прыжков вообще не помогает. И условия снега суперские, и сам трамплин классный — все супер", — отметила спортсменка.

Об акции в поддержку Владислава Гераскевича

После выступления Екатерина показала на камеру надпись на перчатке "Freedom of memory" ("Свободу памяти"): "Если честно, когда Владислава дисквалифицировали, это действительно стало очень печальным для меня событием, очень глубоко им прониклась. Вообще думала, что надо сделать что-то такое очень серьезное. Но в конце концов эти мысли начали меня немного изматывать. Поэтому я остановилась на мысли, которая для меня звучала наиболее классной, гармоничной и понятной. И вот прямо перед третьей попыткой сделала эту надпись".

