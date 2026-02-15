Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр

$42.990.00
10:18 • 3090 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 8580 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 17269 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 21445 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 31691 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 27416 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 26742 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23198 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20357 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16368 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters15 февраля, 01:41 • 9004 просмотра
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15 февраля, 04:17 • 6678 просмотра
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда05:59 • 5128 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto06:55 • 4318 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 5578 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 83529 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 136471 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 75547 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 92399 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 132492 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Великобритания
Вашингтон
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 9274 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 18380 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 17605 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 20808 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 44686 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр

Киев • УНН

 • 3216 просмотра

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар вышла в первый в истории Украины финал в биг-эйре на Олимпийских играх. После выступления она получила предложение от жениха — офицера ВСУ.

Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар после исторического выхода в финал ОИ-2026 получила предложение от жениха - офицера ВСУ, передает УНН со ссылкой на НОК и Суспільне Спорт.

Детали

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар преодолела драматическую квалификацию в биг-эйре на XXV зимних Олимпийских играх. Несмотря на сложные погодные условия и не лучшее самочувствие в последние дни, Екатерина продемонстрировала характер: после двух уверенных попыток она до последнего держалась в проходной зоне и с 11-м результатом завоевала путевку в финал. Таким образом серебряная призерка Кубка мира 2025 по биг-эйру вышла в первый в истории Украины финал в этой дисциплине на Олимпийских играх.

В комментарии для "Суспільне Спорт" Екатерина рассказала об эмоциях от выхода в финал, состоянии здоровья и неожиданном предложении от жениха — офицера ВСУ.

Об эмоциях и самочувствии

"Просто невероятно прекрасная ночь и много событий. Я до сих пор не могу переварить ни одно, ни другое (события), поэтому на этот вопрос отвечу немного позже. Конечно, нет, кто знает о предложении? Если честно, у меня последние пару дней было ужасное самочувствие, и я была очень счастлива проснуться, чувствуя энергию для того, чтобы выступать. Подумала, что самой большой победой будет просто выступить, выступить хорошо. Кажется, удалось", — рассказала Екатерина Коцар.

Об условиях и олимпийском трамплине

"Действительно отличный трамплин, классная кондиция снега. Целый день шел снег, я целый день переживала, чтобы он закончился перед нашими соревнованиями, потому что снег во время прыжков вообще не помогает. И условия снега суперские, и сам трамплин классный — все супер", — отметила спортсменка.

Об акции в поддержку Владислава Гераскевича

После выступления Екатерина показала на камеру надпись на перчатке "Freedom of memory" ("Свободу памяти"): "Если честно, когда Владислава дисквалифицировали, это действительно стало очень печальным для меня событием, очень глубоко им прониклась. Вообще думала, что надо сделать что-то такое очень серьезное. Но в конце концов эти мысли начали меня немного изматывать. Поэтому я остановилась на мысли, которая для меня звучала наиболее классной, гармоничной и понятной. И вот прямо перед третьей попыткой сделала эту надпись".

Олимпиада-2026: сегодня украинцы поборются за медали в двух видах спорта15.02.26, 08:27 • 2864 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоСпорт
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Брак
Снег в Украине
Вооруженные силы Украины