Олимпиада-2026: сегодня украинцы поборются за медали в двух видах спорта

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 11094 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 21801 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 21171 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 21882 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20418 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18514 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15477 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15310 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15212 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14622 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.1м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом14 февраля, 20:45 • 4796 просмотра
Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими14 февраля, 21:16 • 3964 просмотра
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42 • 9708 просмотра
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа14 февраля, 22:39 • 5268 просмотра
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика14 февраля, 23:40 • 3608 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 78142 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 125526 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 71160 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 88392 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 128764 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Азербайджан
Вашингтон
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 3020 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 16456 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15886 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 19171 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42606 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Олимпиада-2026: сегодня украинцы поборются за медали в двух видах спорта

Киев • УНН

 • 48 просмотра

15 февраля представители сборной Украины выступят в горнолыжном спорте и биатлоне на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине. Анастасия Шепиленко будет соревноваться в слаломе-гиганте, а Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко – в гонке преследования.

Олимпиада-2026: сегодня украинцы поборются за медали в двух видах спорта

Сегодня, 15 февраля, на спортивных аренах зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 2 видах спорта, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

Первая дисциплина - горнолыжный спорт (слалом-гигант).

11:00 — женщины: первая попытка. Под номером 46 будет выступать Анастасия Шепиленко.

14:30 — женщины, финал. По результатам первого заезда.

Вторая - биатлон (гонка преследования).

12:15 — мужчины. Под номером 24 будет выступать Виталий Мандзын +1:47; под номером 27 - Дмитрий Пидручный +1:55.

15:45 — женщины. Под номером 24 будет выступать Юлия Джима +1:35; под номером 42 - Александра Меркушина +2:11; под номером 55 - Кристина Дмитренко +2:24.

Украинская биатлонистка Меркушина разбила олимпийский подарок в виде телефона11.02.26, 09:46 • 6011 просмотров

Антонина Туманова

СпортОлимпиада
Национальный олимпийский комитет
Милан