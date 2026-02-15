Олимпиада-2026: сегодня украинцы поборются за медали в двух видах спорта
Киев • УНН
15 февраля представители сборной Украины выступят в горнолыжном спорте и биатлоне на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине. Анастасия Шепиленко будет соревноваться в слаломе-гиганте, а Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко – в гонке преследования.
Сегодня, 15 февраля, на спортивных аренах зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 2 видах спорта, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
Первая дисциплина - горнолыжный спорт (слалом-гигант).
11:00 — женщины: первая попытка. Под номером 46 будет выступать Анастасия Шепиленко.
14:30 — женщины, финал. По результатам первого заезда.
Вторая - биатлон (гонка преследования).
12:15 — мужчины. Под номером 24 будет выступать Виталий Мандзын +1:47; под номером 27 - Дмитрий Пидручный +1:55.
15:45 — женщины. Под номером 24 будет выступать Юлия Джима +1:35; под номером 42 - Александра Меркушина +2:11; под номером 55 - Кристина Дмитренко +2:24.
Украинская биатлонистка Меркушина разбила олимпийский подарок в виде телефона11.02.26, 09:46 • 6011 просмотров