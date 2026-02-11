Украинская биатлонистка Меркушина разбила олимпийский подарок в виде телефона

Фото: www.instagram.com/merkushyna.olks

Украинская биатлонистка, чемпионка Украины по биатлону Александра Меркушина разбила телефон после подарка на Олимпийских Играх-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Меркушиной в Instagram.

Подробности

За несколько дней до этого спортсменка демонстрировала этот телефон на своей странице в соцсетях.

Этот телефон я получила как участница Олимпийских игр. Это специальная олимпийская версия Samsung с уникальным дизайном - говорится в сообщении.

Впоследствии Александра опубликовала сториз с уже разбитым экраном телефона.

Подписчики отреагировали мгновенно.

"Напал оборотень", Отбилась телефоном от Человека-Паука?", "Был вместо мишени", "Ритуал прощания со старым телефоном?" - такие были комментарии.

Напомним

В конце января сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене. Чемпионкой континентального первенства в индивидуальной гонке среди женщин стала Анастасия Меркушина.