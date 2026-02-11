Украинская биатлонистка Меркушина разбила олимпийский подарок в виде телефона
Киев • УНН
Украинская биатлонистка Александра Меркушина разбила подаренный ей телефон Samsung, полученный как участница Олимпийских игр-2026. Спортсменка ранее демонстрировала его в соцсетях, а позже опубликовала фото с разбитым экраном.
Украинская биатлонистка, чемпионка Украины по биатлону Александра Меркушина разбила телефон после подарка на Олимпийских Играх-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Меркушиной в Instagram.
Подробности
За несколько дней до этого спортсменка демонстрировала этот телефон на своей странице в соцсетях.
Этот телефон я получила как участница Олимпийских игр. Это специальная олимпийская версия Samsung с уникальным дизайном
Впоследствии Александра опубликовала сториз с уже разбитым экраном телефона.
Подписчики отреагировали мгновенно.
"Напал оборотень", Отбилась телефоном от Человека-Паука?", "Был вместо мишени", "Ритуал прощания со старым телефоном?"
Напомним
В конце января сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене. Чемпионкой континентального первенства в индивидуальной гонке среди женщин стала Анастасия Меркушина.