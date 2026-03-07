$43.810.0050.900.00
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 8098 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 32925 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 48602 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 55951 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 42615 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 73694 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29527 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26807 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25258 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Авиакомпания выполнит рейсы из шести городов мира для пассажиров с конечным пунктом в Дохе. Воздушное пространство Катара остается официально закрытым.

Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство

Авиакомпания Qatar Airways сообщила, что в воскресенье выполнит шесть рейсов в Доху в Катаре по "безопасному коридору", на фоне того, как воздушное пространство страны остается закрытым, пишет УНН со ссылкой на AP и Al Jazeera.

Детали

Государственная авиакомпания Катара заявила, что рейсы будут выполняться из шести городов - из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, Франкфурта и Бангкока - в международный аэропорт Хамад в Дохе.

В заявлении говорится, что решение было принято после временного разрешения Управления гражданской авиации Катара, которое подтвердило наличие "безопасного операционного коридора".

"Эти рейсы предназначены только для пассажиров, конечным пунктом назначения которых является Доха", - говорится в заявлении, добавляя, что они "не являются подтверждением возобновления регулярных коммерческих рейсов".

Перевозчик также призвал пассажиров не прибывать в аэропорт вылета, если у них нет действительного подтвержденного билета на поездку.

Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

Тем временем, как отмечает CNN, рейсы в и из главного международного аэропорта Дубая возобновились в субботу днем после того, как были приостановлены из-за атак дронов. 

Рейсы в Джидду и Вену были одними из первых, вылетевших из аэропорта, который обычно является одним из самых загруженных в мире, когда движение возобновилось. Табло прибытия показывало, что рейсы с Кипра и Сингапура приземляются, согласно веб-сайтам отслеживания рейсов.

Ранее в субботу пассажирам сказали спрятаться, на фоне того, как поблизости аэропорта были перехвачены дроны.

Представитель аэропорта Дубая заявил, что некоторые рейсы будут выполняться из международного аэропорта Дубая, а также из второго аэропорта Дубая, международного аэропорта Аль-Мактум.

Юлия Шрамко

