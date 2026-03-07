Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство

Авиакомпания Qatar Airways сообщила, что в воскресенье выполнит шесть рейсов в Доху в Катаре по "безопасному коридору", на фоне того, как воздушное пространство страны остается закрытым, пишет УНН со ссылкой на AP и Al Jazeera.

Детали

Государственная авиакомпания Катара заявила, что рейсы будут выполняться из шести городов - из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, Франкфурта и Бангкока - в международный аэропорт Хамад в Дохе.

В заявлении говорится, что решение было принято после временного разрешения Управления гражданской авиации Катара, которое подтвердило наличие "безопасного операционного коридора".

"Эти рейсы предназначены только для пассажиров, конечным пунктом назначения которых является Доха", - говорится в заявлении, добавляя, что они "не являются подтверждением возобновления регулярных коммерческих рейсов".

Перевозчик также призвал пассажиров не прибывать в аэропорт вылета, если у них нет действительного подтвержденного билета на поездку.

Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

Тем временем, как отмечает CNN, рейсы в и из главного международного аэропорта Дубая возобновились в субботу днем после того, как были приостановлены из-за атак дронов.

Рейсы в Джидду и Вену были одними из первых, вылетевших из аэропорта, который обычно является одним из самых загруженных в мире, когда движение возобновилось. Табло прибытия показывало, что рейсы с Кипра и Сингапура приземляются, согласно веб-сайтам отслеживания рейсов.

Ранее в субботу пассажирам сказали спрятаться, на фоне того, как поблизости аэропорта были перехвачены дроны.

Представитель аэропорта Дубая заявил, что некоторые рейсы будут выполняться из международного аэропорта Дубая, а также из второго аэропорта Дубая, международного аэропорта Аль-Мактум.