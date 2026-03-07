Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войны

$43.810.0950.900.07
05:01
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
01:30
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Трамп заявил, что Куба "скоро падет"6 марта, 20:44
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома6 марта, 21:07
Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ БогданаPhoto6 марта, 22:39
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью6 марта, 23:51
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый домVideo02:11
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Марко Рубио
Джо Байден
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Харьков
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войны

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Будущие офицеры передают партизанам фото территории и данные о логистике заведения. Курсанты выбирают путь сопротивления, чтобы избежать гибели на фронте.

Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войны

Будущие офицеры Казанского высшего танкового командного училища выходят на связь с партизанским движением "АТЕШ" из-за нежелания погибать на войне в Украине. Понимая, что после выпуска их без права выбора направят на самые горячие участки фронта, курсанты выбирают путь внутреннего сопротивления и помощи Силам обороны Украины. Агенты внутри заведения уже передали украинской стороне подробные фотографии территории и важную служебную информацию о внутреннем распорядке и логистике училища. Об этом сообщает "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Казанское училище является ключевым центром подготовки кадров для танковых подразделений российской армии, что делает активность "АТЕШ" в его стенах критически важной для разведки.

Курсанты, присоединившиеся к движению, предоставляют актуальные данные о передвижении техники и планах командования, что позволяет заранее прогнозировать пополнение оккупационных резервов.

Партизаны движения "АТЕШ" разоблачили масштабную схему ограбления гражданских в Горловке с участием оккупационных властей01.03.26, 07:33 • 7095 просмотров

По словам представителей движения, к ним все чаще обращаются воспитанники различных военных заведений России, которые не видят другого способа выжить, кроме как способствовать поражению путинского режима.

"АТЕШ" работает с курсантами напрямую: готовит их к тому, как нанести реальный удар по путинскому режиму изнутри, как помочь остановить эту войну и при этом выжить. Это не абстракция – это конкретные действия, которые уже меняют ход событий

– сообщают партизаны.

Основная цель такого сотрудничества – подготовить курсантов к реальным действиям, которые позволят нанести удар по боеспособности армии РФ непосредственно из тыла. Организаторы подчеркивают, что такие сознательные шаги молодых военных являются конкретными действиями, направленными на остановку кровопролития и сохранение собственных жизней.

российское командование отправляет солдат вместо отпусков рыть окопы под Бахмутом – АТЕШ06.03.26, 07:51 • 4998 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
