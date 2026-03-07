Будущие офицеры Казанского высшего танкового командного училища выходят на связь с партизанским движением "АТЕШ" из-за нежелания погибать на войне в Украине. Понимая, что после выпуска их без права выбора направят на самые горячие участки фронта, курсанты выбирают путь внутреннего сопротивления и помощи Силам обороны Украины. Агенты внутри заведения уже передали украинской стороне подробные фотографии территории и важную служебную информацию о внутреннем распорядке и логистике училища. Об этом сообщает "АТЕШ", пишет УНН.

Казанское училище является ключевым центром подготовки кадров для танковых подразделений российской армии, что делает активность "АТЕШ" в его стенах критически важной для разведки.

Курсанты, присоединившиеся к движению, предоставляют актуальные данные о передвижении техники и планах командования, что позволяет заранее прогнозировать пополнение оккупационных резервов.

Партизаны движения "АТЕШ" разоблачили масштабную схему ограбления гражданских в Горловке с участием оккупационных властей

По словам представителей движения, к ним все чаще обращаются воспитанники различных военных заведений России, которые не видят другого способа выжить, кроме как способствовать поражению путинского режима.

"АТЕШ" работает с курсантами напрямую: готовит их к тому, как нанести реальный удар по путинскому режиму изнутри, как помочь остановить эту войну и при этом выжить. Это не абстракция – это конкретные действия, которые уже меняют ход событий