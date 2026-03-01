Партизаны движения "АТЕШ" разоблачили масштабную схему ограбления гражданских в Горловке с участием оккупационных властей
Движение "АТЕШ" задокументировало факты системного мародерства в оккупированной Горловке, где коллаборанты присваивают имущество и жилье гражданских.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" задокументировали факты системного мародерства в оккупированной Горловке, где местные коллаборанты присваивают имущество и жилье зажиточных соседей. Предатели используют механизм доносов на "неблагонадежность" или "помощь ВСУ", после чего людей вывозят в неизвестном направлении, а их квартиры занимают представители администрации. Об этом пишет УНН.
По данным движения сопротивления, одним из ключевых фигурантов мародерских схем в городе оказалась Кудрякова Адия Абдрашитовна – одна из заместителей оккупационной администрации Горловки. Установлено, что она лично курирует процессы выявления ценного имущества и занимается фальсификацией обвинений против владельцев недвижимости ради собственной наживы.
Участники сопротивления ведут детальный учет каждого преступления: фиксируют имена доносчиков, перечень украденного имущества и фамилии оккупантов, способствующих задержанию мирных жителей.
Эти материалы станут доказательной базой во время судебных процессов над коллаборантами после деоккупации региона. Представители движения уверяют, что слежка за предателями продолжается непрерывно, и ни один факт грабежа не останется без внимания подполья.
