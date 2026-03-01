$43.210.00
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 16428 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 33291 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 41779 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 52449 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 44290 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 48232 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 50170 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 56270 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49994 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Партизаны движения "АТЕШ" разоблачили масштабную схему ограбления гражданских в Горловке с участием оккупационных властей

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Движение "АТЕШ" задокументировало факты системного мародерства в оккупированной Горловке, где коллаборанты присваивают имущество и жилье гражданских.

Партизаны движения "АТЕШ" разоблачили масштабную схему ограбления гражданских в Горловке с участием оккупационных властей

Агенты партизанского движения "АТЕШ" задокументировали факты системного мародерства в оккупированной Горловке, где местные коллаборанты присваивают имущество и жилье зажиточных соседей. Предатели используют механизм доносов на "неблагонадежность" или "помощь ВСУ", после чего людей вывозят в неизвестном направлении, а их квартиры занимают представители администрации. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным движения сопротивления, одним из ключевых фигурантов мародерских схем в городе оказалась Кудрякова Адия Абдрашитовна – одна из заместителей оккупационной администрации Горловки. Установлено, что она лично курирует процессы выявления ценного имущества и занимается фальсификацией обвинений против владельцев недвижимости ради собственной наживы.

Чужое горе превращается в их наживу

– отмечают в "АТЕШ", подчеркивая, что случаи присвоения имущества через доносы стали в городе массовым явлением.

Документирование показаний для будущего трибунала

Участники сопротивления ведут детальный учет каждого преступления: фиксируют имена доносчиков, перечень украденного имущества и фамилии оккупантов, способствующих задержанию мирных жителей.

Эти материалы станут доказательной базой во время судебных процессов над коллаборантами после деоккупации региона. Представители движения уверяют, что слежка за предателями продолжается непрерывно, и ни один факт грабежа не останется без внимания подполья.

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Горловка