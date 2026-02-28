Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига

Украина осуждает удары Ирана по странам Ближнего Востока и выражает непоколебимую поддержку иранскому народу. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Украина выражает солидарность с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне безрассудных атак Ирана против этих стран - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что для каждого украинца вид ударов смертоносных "Шахедов" по жилым домам сразу же напоминает об ударах по нашим собственным городам.

Иранский режим снова и снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии внутри и за пределами своей страны. Этому должен быть положен конец - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Украина осуждает эти удары, выражает нашу непоколебимую поддержку иранскому народу и призывает все страны поддержать право иранцев жить в безопасности, мире и процветании, без репрессий.

Напомним

Президент Зеленский отреагировал на удары по Ирану, отметив, что иранский режим выбрал быть сообщником россии. Он добавил, что Украина выражала свою позицию относительно ситуации на Ближнем Востоке.