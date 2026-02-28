Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига
Украина выражает солидарность со странами Ближнего Востока, пострадавшими от атак Ирана. Глава МИД осудил преступную политику Ирана и призвал поддержать иранский народ.
Украина осуждает удары Ирана по странам Ближнего Востока и выражает непоколебимую поддержку иранскому народу. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.
Украина выражает солидарность с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне безрассудных атак Ирана против этих стран
Сибига отметил, что для каждого украинца вид ударов смертоносных "Шахедов" по жилым домам сразу же напоминает об ударах по нашим собственным городам.
Иранский режим снова и снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии внутри и за пределами своей страны. Этому должен быть положен конец
Он добавил, что Украина осуждает эти удары, выражает нашу непоколебимую поддержку иранскому народу и призывает все страны поддержать право иранцев жить в безопасности, мире и процветании, без репрессий.
Напомним
Президент Зеленский отреагировал на удары по Ирану, отметив, что иранский режим выбрал быть сообщником россии. Он добавил, что Украина выражала свою позицию относительно ситуации на Ближнем Востоке.