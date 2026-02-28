$43.210.00
28 февраля, 12:56
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 30515 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 29753 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 36692 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 41497 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 50195 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 46134 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50049 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 48267 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44862 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Украина выражает солидарность со странами Ближнего Востока, пострадавшими от атак Ирана. Глава МИД осудил преступную политику Ирана и призвал поддержать иранский народ.

Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига

Украина осуждает удары Ирана по странам Ближнего Востока и выражает непоколебимую поддержку иранскому народу. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Украина выражает солидарность с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне безрассудных атак Ирана против этих стран

- говорится в сообщении.

Сибига отметил, что для каждого украинца вид ударов смертоносных "Шахедов" по жилым домам сразу же напоминает об ударах по нашим собственным городам.

Иранский режим снова и снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии внутри и за пределами своей страны. Этому должен быть положен конец

- подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Украина осуждает эти удары, выражает нашу непоколебимую поддержку иранскому народу и призывает все страны поддержать право иранцев жить в безопасности, мире и процветании, без репрессий.

Напомним

Президент Зеленский отреагировал на удары по Ирану, отметив, что иранский режим выбрал быть сообщником россии. Он добавил, что Украина выражала свою позицию относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Ольга Розгон

