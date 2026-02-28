Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга

Україна засуджує удари Ірану по країнах Близького Сходу і висловлює непохитну підтримку іранському народу. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Україна висловлює солідарність з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану проти цих країн - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що для кожного українця вигляд ударів смертоносних "Шахедів" по житлових будинках одразу ж нагадує про удари по наших власних містах.

Іранський режим знову і знов демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни. Цьому має бути покладено край - наголосив глава МЗС.

Він додав, що Україна засуджує ці удари, висловлює нашу непохитну підтримку іранському народу та закликає всі країни підтримати право іранців жити в безпеці, мирі та процвітанні, без репресій.

Нагадаємо

Президент Зеленський відреагував на удари по Ірану, зазначивши, що іранський режим обрав бути спільником росії. Він додав, що Україна висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході.