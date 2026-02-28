Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга

$43.210.00
51.020.00
ukenru
28 лютого, 12:56 • 19730 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 30532 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 29770 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 36711 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 41511 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 50207 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 46141 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50053 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 48267 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44862 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.3м/с
76%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ28 лютого, 10:13 • 16723 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28 лютого, 10:50 • 15443 перегляди
Зеленський повідомив про понад десять систем NASAMS від Норвегії28 лютого, 11:26 • 8942 перегляди
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі13:59 • 11876 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video15:33 • 10427 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 34891 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 39099 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 33989 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 38194 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 39347 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 19320 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 19251 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 19411 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 19672 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 34182 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
C-130 Hercules

Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Україна висловлює солідарність з країнами Близького Сходу, які постраждали від атак Ірану. Глава МЗС засудив злочинну політику Ірану та закликав підтримати іранський народ.

Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга

Україна засуджує удари Ірану по країнах Близького Сходу і висловлює непохитну підтримку іранському народу. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Україна висловлює солідарність з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану проти цих країн

- йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що для кожного українця вигляд ударів смертоносних "Шахедів" по житлових будинках одразу ж нагадує про удари по наших власних містах.

Іранський режим знову і знов демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни. Цьому має бути покладено край

- наголосив глава МЗС.

Він додав, що Україна засуджує ці удари, висловлює нашу непохитну підтримку іранському народу та закликає всі країни підтримати право іранців жити в безпеці, мирі та процвітанні, без репресій.

Нагадаємо

Президент Зеленський відреагував на удари по Ірану, зазначивши, що іранський режим обрав бути спільником росії. Він додав, що Україна висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Ірак
Йорданія
Шахед-136
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Іран