Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 10300 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 17276 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 34027 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 42493 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 53061 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 44475 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 48378 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 50289 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 56344 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50060 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
72%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга 28 лютого, 19:40 • 10119 перегляди
Є ознаки того, що Хаменеї більше немає - Нетаньягу28 лютого, 19:53 • 9874 перегляди
Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios28 лютого, 20:17 • 10605 перегляди
Каллас збирає європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран28 лютого, 20:25 • 5692 перегляди
Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей28 лютого, 21:37 • 6914 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 47856 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 51951 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 43879 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 47763 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 48718 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Масуд Пезешкіян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 26148 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 25731 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 25295 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 25323 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 39291 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Дипломатка
Шахед-136

Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Рух "АТЕШ" задокументував факти системного мародерства в окупованій Горлівці, де колаборанти привласнюють майно та житло цивільних.

Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади

Агенти партизанського руху "АТЕШ" задокументували факти системного мародерства в окупованій Горлівці, де місцеві колаборанти привласнюють майно та житло зажиточних сусідів. Зрадники використовують механізм доносів на "неблагонадійність" або "допомогу ЗСУ", після чого людей вивозять у невідомому напрямку, а їхні квартири займають представники адміністрації. Про це пише УНН.

Деталі

За даними руху опору, одним із ключових фігурантів мародерських схем у місті виявилася Кудрякова Адія Абдрашитівна – одна із заступниць окупаційної адміністрації Горлівки. Встановлено, що вона особисто курує процеси виявлення цінного майна та займається фальсифікацією звинувачень проти власників нерухомості заради власної наживи.

Чуже горе перетворюється на їхню наживу

– зазначають в "АТЕШ", підкреслюючи, що випадки привласнення майна через доноси стали в місті масовим явищем.

Документування свідчень для майбутнього трибуналу

Учасники опору ведуть детальний облік кожного злочину: фіксують імена донощиків, перелік вкраденого майна та прізвища окупантів, які сприяють затриманню мирних жителів.

Ці матеріали стануть доказовою базою під час судових процесів над колаборантами після деокупації регіону. Представники руху запевняють, що стеження за зрадниками продовжується безперервно, і жоден факт грабунку не залишиться поза увагою підпілля.

Командування рф на Херсонщині масово переводить медиків у штурмові підрозділи через дефіцит живої сили – "АТЕШ"27.02.26, 07:28 • 4424 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Горлівка