Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" задокументував факти системного мародерства в окупованій Горлівці, де колаборанти привласнюють майно та житло цивільних.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" задокументували факти системного мародерства в окупованій Горлівці, де місцеві колаборанти привласнюють майно та житло зажиточних сусідів. Зрадники використовують механізм доносів на "неблагонадійність" або "допомогу ЗСУ", після чого людей вивозять у невідомому напрямку, а їхні квартири займають представники адміністрації. Про це пише УНН.
Деталі
За даними руху опору, одним із ключових фігурантів мародерських схем у місті виявилася Кудрякова Адія Абдрашитівна – одна із заступниць окупаційної адміністрації Горлівки. Встановлено, що вона особисто курує процеси виявлення цінного майна та займається фальсифікацією звинувачень проти власників нерухомості заради власної наживи.
Чуже горе перетворюється на їхню наживу
Документування свідчень для майбутнього трибуналу
Учасники опору ведуть детальний облік кожного злочину: фіксують імена донощиків, перелік вкраденого майна та прізвища окупантів, які сприяють затриманню мирних жителів.
Ці матеріали стануть доказовою базою під час судових процесів над колаборантами після деокупації регіону. Представники руху запевняють, що стеження за зрадниками продовжується безперервно, і жоден факт грабунку не залишиться поза увагою підпілля.
Командування рф на Херсонщині масово переводить медиків у штурмові підрозділи через дефіцит живої сили – "АТЕШ"27.02.26, 07:28 • 4424 перегляди