День з родиною та в колі побратимів: ветерани про ментальне відновлення та "Родинну колиску захисника" на Черкащині

Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей відвідали захід "Сімейна колиска захисника" в селі Мельники Черкаської області, щоб відновитися, відпочити та поспілкуватися, беручи участь у таких заходах, як випічка хліба, ліплення глечиків та виготовлення ляльок-мотанок.