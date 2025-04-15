$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25617 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 154511 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 135191 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138024 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133949 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134093 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196092 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77527 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164608 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116854 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45524 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58134 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63394 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54045 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35099 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14618 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24561 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54052 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63401 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 154511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7438 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13040 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14970 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110627 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112196 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Горлівка

Новини по темi

У захоплені Горлівці окупанти масово "націоналізують" нерухомість за відпрацьованою схемою

На проспекті Перемоги в тимчасово окупованій Горлівці будівлі отримують статус "безхазяйного майна". Після цього майно "націоналізують" та передають окупаційній адміністрації чи наближеним особам.

Суспільство • 30 листопада, 19:17 • 38002 перегляди

Жорстоке поводження з військовополоненими: дев'ятьом співробітникам "колонії ДНР" повідомили про підозру

Дев'ятьом громадянам України повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими в "Калінінській колонії днр". Підозрювані застосовували фізичне та психологічне насильство до полонених українських військових.

Війна • 4 жовтня, 16:59 • 18633 перегляди

Катували українців на ТОТ Донеччини: підозру отримали 9 колишніх працівників колонії

Правоохоронці повідомили про підозру 9 колишнім працівникам Калінінської виправної колонії за катування українців на окупованій території Донеччини. Через колонію пройшли тисячі полонених, які зазнавали жорстоких фізичних та моральних знущань.

Війна • 4 жовтня, 11:04 • 15835 перегляди

В окупованій Горлівці критична ситуація з екологією - Центр нацспротиву

У Горлівці критична ситуація з екологією через хімзавод, перетворений окупантами на могильник хімікатів. Концентрація отрути у ґрунтових водах перевищена у 150 тисяч разів, роботи з ліквідації припинені.

Війна • 3 жовтня, 14:03 • 16040 перегляди

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування падчерки з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину

48-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні 22-річної падчерки з психічними розладами. Внаслідок злочину дівчина завагітніла та народила дитину, від якої сім'я відмовилася.

Київ • 2 жовтня, 10:55 • 15314 перегляди

В окупованій Горлівці пролунав вибух: ймовірно, є приліт по базі окупантів

У окупованій Горлівці Донецької області стався вибух. За попередніми даними радника мера Маріуполя, це міг бути удар по базі російських окупантів. Офіційних коментарів поки немає.

Війна • 11 серпня, 09:43 • 35709 перегляди

Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої

На даний час відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку.

Війна • 29 червня, 19:57 • 48997 перегляди

На фронті кількість боїв збільшилась до 81. Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямкам

На фронті з відбулося 81 бойове зіткнення, найінтенсивніше на Покровському та Сіверському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки.

Війна • 28 червня, 11:05 • 28937 перегляди

Ворог за добу 27 разів обстріляв Донеччину: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

Російські війська 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області, в результаті чого в Торецьку загинула одна людина, була пошкоджена інфраструктура і житлові будівлі.

Війна • 27 червня, 07:15 • 23723 перегляди

росіяни перемішують військову техніку у бік Горлівки на Донеччині - партизани

росіяни перекидають військову техніку підрозділу "Сєвєр" в напрямку Горлівки Донецької області, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Війна • 19 червня, 13:58 • 19362 перегляди

Ворог посилив обстріли Донеччини: за добу четверо загиблих і 14 поранених, серед яких - трирічний хлопчик

Четверо мирних жителів загинули і 14 отримали поранення, в тому числі трирічний хлопчик, в результаті обстрілу російськими військами 12 населених пунктів в Донецькій області.

Війна • 6 червня, 07:16 • 28252 перегляди

День з родиною та в колі побратимів: ветерани про ментальне відновлення та "Родинну колиску захисника" на Черкащині

Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей відвідали захід "Сімейна колиска захисника" в селі Мельники Черкаської області, щоб відновитися, відпочити та поспілкуватися, беручи участь у таких заходах, як випічка хліба, ліплення глечиків та виготовлення ляльок-мотанок.

Суспільство • 31 травня, 13:24 • 17630 перегляди

Тижнями сидять без світла: ворог не може відновити подачу електроенергії на ТОТ Донеччини

Через виїзд багатьох енергетиків з тимчасово окупованих територій росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури, спричинені бойовими діями, через що тисячі людей тижнями залишаються без електрики.

Війна • 27 березня, 13:30 • 20421 перегляди

російська пропаганда поширює фейк про український фільм "20 днів у Маріуполі"

рф неправдиво стверджує, що в українському фільмі "20 днів у Маріуполі" використані кадри обстрілів з Горлівки у 2014 році. Проте аналіз показав, що ці кадри були зняті з різних місць і за різних погодних умов, що спростовує фейкову новину.

Війна • 24 березня, 02:55 • 74184 перегляди

Двох зрадників, які штурмували Авдіївку засуджено до 15 років тюрми

Двох зрадників, які воювали проти українських військ під Авдіївкою, засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду, участь у терористичній групі та сприяння російським збройним силам.

Війна • 20 березня, 16:12 • 23921 перегляди

росіяни просунулися в Орлівці та поблизу Вербового - DeepState

За повідомленнями, російські війська просунулися вперед в Орлівці та недалеко Вербового. Також бої тривають біля Роботиного, Вербового та Горького.

Війна • 17 березня, 22:39 • 37416 перегляди

В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза - ЗМІ

В окупованому Шахтарську Донецької області загорілася нафтобаза, повідомляють місцеві ЗМІ.

Війна • 23 лютого, 10:41 • 25609 перегляди

"Бавовна" в Макіївці: палає нафтобаза

В окупованій Макіївці Донецької області загорілася нафтобаза після вибухів, про жертви не повідомляється.

Війна • 19 лютого, 09:04 • 46524 перегляди

На окупованих територіях Донеччини загострюється гуманітарна криза

Гуманітарна криза на окупованих територіях Донецької області загострюється через високий рівень безробіття, дефіцит ліків та товарів першої необхідності, перебої з електро- та газопостачанням.

Війна • 15 лютого, 14:12 • 21276 перегляди

Воювали проти Сил оборони: ще семеро російських окупантів отримали підозру

Українські правоохоронці встановили особи ще сімох російських окупантів, які воюють проти українських військ на півдні сходу України.

Війна • 13 лютого, 16:06 • 26081 перегляди

На ТОТ Донеччини окупанти обстрілюють контрольовані ними населені пункти

На тимчасово окупованих територіях сходу України російські окупаційні війська щодня обстрілюють підконтрольні їм населені пункти, погіршуючи і без того погану ситуацію з безпекою, нестачею товарів і послуг та зростаючою напруженістю.

Суспільство • 3 лютого, 23:02 • 78756 перегляди