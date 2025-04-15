На проспекті Перемоги в тимчасово окупованій Горлівці будівлі отримують статус "безхазяйного майна". Після цього майно "націоналізують" та передають окупаційній адміністрації чи наближеним особам.
Дев'ятьом громадянам України повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими в "Калінінській колонії днр". Підозрювані застосовували фізичне та психологічне насильство до полонених українських військових.
Правоохоронці повідомили про підозру 9 колишнім працівникам Калінінської виправної колонії за катування українців на окупованій території Донеччини. Через колонію пройшли тисячі полонених, які зазнавали жорстоких фізичних та моральних знущань.
У Горлівці критична ситуація з екологією через хімзавод, перетворений окупантами на могильник хімікатів. Концентрація отрути у ґрунтових водах перевищена у 150 тисяч разів, роботи з ліквідації припинені.
48-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні 22-річної падчерки з психічними розладами. Внаслідок злочину дівчина завагітніла та народила дитину, від якої сім'я відмовилася.
У окупованій Горлівці Донецької області стався вибух. За попередніми даними радника мера Маріуполя, це міг бути удар по базі російських окупантів. Офіційних коментарів поки немає.
На даний час відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку.
На фронті з відбулося 81 бойове зіткнення, найінтенсивніше на Покровському та Сіверському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки.
Російські війська 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області, в результаті чого в Торецьку загинула одна людина, була пошкоджена інфраструктура і житлові будівлі.
росіяни перекидають військову техніку підрозділу "Сєвєр" в напрямку Горлівки Донецької області, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Четверо мирних жителів загинули і 14 отримали поранення, в тому числі трирічний хлопчик, в результаті обстрілу російськими військами 12 населених пунктів в Донецькій області.
Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей відвідали захід "Сімейна колиска захисника" в селі Мельники Черкаської області, щоб відновитися, відпочити та поспілкуватися, беручи участь у таких заходах, як випічка хліба, ліплення глечиків та виготовлення ляльок-мотанок.
Через виїзд багатьох енергетиків з тимчасово окупованих територій росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури, спричинені бойовими діями, через що тисячі людей тижнями залишаються без електрики.
рф неправдиво стверджує, що в українському фільмі "20 днів у Маріуполі" використані кадри обстрілів з Горлівки у 2014 році. Проте аналіз показав, що ці кадри були зняті з різних місць і за різних погодних умов, що спростовує фейкову новину.
Двох зрадників, які воювали проти українських військ під Авдіївкою, засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду, участь у терористичній групі та сприяння російським збройним силам.
За повідомленнями, російські війська просунулися вперед в Орлівці та недалеко Вербового. Також бої тривають біля Роботиного, Вербового та Горького.
В окупованому Шахтарську Донецької області загорілася нафтобаза, повідомляють місцеві ЗМІ.
В окупованій Макіївці Донецької області загорілася нафтобаза після вибухів, про жертви не повідомляється.
Гуманітарна криза на окупованих територіях Донецької області загострюється через високий рівень безробіття, дефіцит ліків та товарів першої необхідності, перебої з електро- та газопостачанням.
Українські правоохоронці встановили особи ще сімох російських окупантів, які воюють проти українських військ на півдні сходу України.
На тимчасово окупованих територіях сходу України російські окупаційні війська щодня обстрілюють підконтрольні їм населені пункти, погіршуючи і без того погану ситуацію з безпекою, нестачею товарів і послуг та зростаючою напруженістю.