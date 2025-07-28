ГУР оновило список "Рупори кремля", додавши 16 нових осіб

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО України оновило розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions, додавши 16 нових осі. Про це повідомляє ГУР МО, пише УНН.

До бази внесено ще 16 осіб, які систематично працюють в інтересах російської пропаганди, поширюють дезінформацію, легітимізують агресію проти України та збирають кошти для потреб армії рф

Серед фігурантів - журналісти кремлівських медіа, воєнкори, автори фейкових "документальних фільмів" і адміністратори ворожих Telegram-каналів. Зокрема, до бази російських пропагандистів потрапили:

Зазначається, що з моменту запуску розділу наприкінці 2024 року це вже сьоме його оновлення. Загалом у розділі міститься інформація про 136 рупорів ворожої інформаційної війни.

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