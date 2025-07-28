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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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The New York Times

ГУР оновило список "Рупори кремля", додавши 16 нових осіб

Київ • УНН

 • 2762 перегляди

ГУР МО України та Центр протидії дезінформації оновили розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions, додавши 16 осіб, які поширюють дезінформацію та підтримують агресію рф. Серед них журналісти, воєнкори та адміністратори Telegram-каналів, що працюють на російську пропаганду.

ГУР оновило список "Рупори кремля", додавши 16 нових осіб

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО України оновило розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions,  додавши 16 нових осі. Про це повідомляє ГУР МО, пише УНН.

До бази внесено ще 16 осіб, які систематично працюють в інтересах російської пропаганди, поширюють дезінформацію, легітимізують агресію проти України та збирають кошти для потреб армії рф

- йдеться у повідомленні.

Серед фігурантів - журналісти кремлівських медіа, воєнкори, автори фейкових "документальних фільмів" і адміністратори ворожих Telegram-каналів. Зокрема, до бази російських пропагандистів потрапили:

  • ольга кірій — журналістка RT Documentary, авторка пропагандистських фільмів "Азовсталь" (2022), "Я звинувачую фашизм" (2025) та "Токсична війна України";
    • сергєй гєоргієв — воєнкор РІА "новості Крим", призначений так званим "омбудсменом Херсонської області" для забезпечення "спрощення та прискорення інтеграції регіону";
      • рєнат шавло — російський пропагандист і воєнний кореспондент, відомий під псевдонімом "гєоргій мєдведєв", який із 2014 року систематично працює на виправдання та просування російської агресії проти України. Автор Telegram-каналу "записки медвєдєва" та пропагандистських книг "Маріуполь. Право на правду" і "Військовою дорогою: Горлівка, Ясинувата, Шебекіно";
        • павєл кукушкін — воєнкор інтернаціональної бригади "п’ятнашка" в складі зс рф, автор Telegram-каналу "ТЫ ТАМ БЫЛ?";
          • адміністратори Telegram-каналу "архангел спецназу" — військовослужбовець 45-ї бригади спецназу ВДВ євгеній жулідов та його посіпаки: євгеній алейнік, татьяна аксєнєнко та алєся лянкєвич.

            Зазначається, що з моменту запуску розділу наприкінці 2024 року це вже сьоме його оновлення. Загалом у розділі міститься інформація про 136 рупорів ворожої інформаційної війни.

            За кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата

            - наголосили в ГУР МО.

            Кіберфахівці ГУР вдарили по окупаційній владі Криму і знищили дані на "урядових" серверах - джерело25.07.25, 10:56 • 2540 переглядiв

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            Війна
            Рада національної безпеки і оборони України
            Головне управління розвідки Міністерства оборони України
            Горлівка
            Херсонська область
            Україна
            Маріуполь
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