ГУР оновило список "Рупори кремля", додавши 16 нових осіб
Київ • УНН
ГУР МО України та Центр протидії дезінформації оновили розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions, додавши 16 осіб, які поширюють дезінформацію та підтримують агресію рф. Серед них журналісти, воєнкори та адміністратори Telegram-каналів, що працюють на російську пропаганду.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО України оновило розділ "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions, додавши 16 нових осі. Про це повідомляє ГУР МО, пише УНН.
До бази внесено ще 16 осіб, які систематично працюють в інтересах російської пропаганди, поширюють дезінформацію, легітимізують агресію проти України та збирають кошти для потреб армії рф
Серед фігурантів - журналісти кремлівських медіа, воєнкори, автори фейкових "документальних фільмів" і адміністратори ворожих Telegram-каналів. Зокрема, до бази російських пропагандистів потрапили:
- ольга кірій — журналістка RT Documentary, авторка пропагандистських фільмів "Азовсталь" (2022), "Я звинувачую фашизм" (2025) та "Токсична війна України";
- сергєй гєоргієв — воєнкор РІА "новості Крим", призначений так званим "омбудсменом Херсонської області" для забезпечення "спрощення та прискорення інтеграції регіону";
- рєнат шавло — російський пропагандист і воєнний кореспондент, відомий під псевдонімом "гєоргій мєдведєв", який із 2014 року систематично працює на виправдання та просування російської агресії проти України. Автор Telegram-каналу "записки медвєдєва" та пропагандистських книг "Маріуполь. Право на правду" і "Військовою дорогою: Горлівка, Ясинувата, Шебекіно";
- павєл кукушкін — воєнкор інтернаціональної бригади "п’ятнашка" в складі зс рф, автор Telegram-каналу "ТЫ ТАМ БЫЛ?";
- адміністратори Telegram-каналу "архангел спецназу" — військовослужбовець 45-ї бригади спецназу ВДВ євгеній жулідов та його посіпаки: євгеній алейнік, татьяна аксєнєнко та алєся лянкєвич.
Зазначається, що з моменту запуску розділу наприкінці 2024 року це вже сьоме його оновлення. Загалом у розділі міститься інформація про 136 рупорів ворожої інформаційної війни.
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