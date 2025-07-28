ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц

$41.780.01
48.980.12
ukenru
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:46 • 38 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:11 • 2228 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
08:08 • 10233 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
06:09 • 16454 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
27 июля, 14:42 • 58012 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 96623 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 70708 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 67291 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 71421 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 60519 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
96%
745мм
Популярные новости
Коваленко: Классической Третьей мировой войны не будет28 июля, 00:09 • 18310 просмотра
Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине28 июля, 00:38 • 31720 просмотра
Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок28 июля, 02:03 • 27822 просмотра
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно28 июля, 02:32 • 31929 просмотра
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители28 июля, 03:03 • 44683 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 221762 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 153364 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 196973 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 167204 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 187153 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Кропивницкий
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 58017 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 31821 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 34329 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 31768 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 31908 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Старлинк
КАБ-250
Нью-Йорк Таймс

ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации обновили раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 человек, которые распространяют дезинформацию и поддерживают агрессию рф. Среди них журналисты, военкоры и администраторы Telegram-каналов, работающие на российскую пропаганду.

ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 новых лиц. Об этом сообщает ГУР МО, пишет УНН.

В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии рф

- говорится в сообщении.

Среди фигурантов - журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых "документальных фильмов" и администраторы вражеских Telegram-каналов. В частности, в базу российских пропагандистов попали:

  • ольга кирий — журналистка RT Documentary, автор пропагандистских фильмов "Азовсталь" (2022), "Я обвиняю фашизм" (2025) и "Токсичная война Украины";
    • сергей георгиев — военкор РИА "новости Крым", назначенный так называемым "омбудсменом Херсонской области" для обеспечения "упрощения и ускорения интеграции региона";
      • ренат шавло — российский пропагандист и военный корреспондент, известный под псевдонимом "георгий медведев", который с 2014 года систематически работает на оправдание и продвижение российской агрессии против Украины. Автор Telegram-канала "записки медведева" и пропагандистских книг "Мариуполь. Право на правду" и "Военной дорогой: Горловка, Ясиноватая, Шебекино";
        • павел кукушкин — военкор интернациональной бригады "пятнашка" в составе вс рф, автор Telegram-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?";
          • администраторы Telegram-канала "архангел спецназа" — военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ евгений жулидов и его пособники: евгений алейник, татьяна аксененко и алеся лянкевич.

            Отмечается, что с момента запуска раздела в конце 2024 года это уже седьмое его обновление. Всего в разделе содержится информация о 136 рупорах вражеской информационной войны.

            За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие

            - подчеркнули в ГУР МО.

            Киберспециалисты ГУР ударили по оккупационным властям Крыма и уничтожили данные на "правительственных" серверах - источник25.07.25, 10:56 • 2538 просмотров

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            Война
            Совет национальной безопасности и обороны Украины
            Главное управление разведки Украины
            Горловка
            Херсонская область
            Украина
            Мариуполь
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9