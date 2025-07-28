ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 новых лиц. Об этом сообщает ГУР МО, пишет УНН.

В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии рф

Среди фигурантов - журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых "документальных фильмов" и администраторы вражеских Telegram-каналов. В частности, в базу российских пропагандистов попали:

Отмечается, что с момента запуска раздела в конце 2024 года это уже седьмое его обновление. Всего в разделе содержится информация о 136 рупорах вражеской информационной войны.

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