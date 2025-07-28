ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц
Киев • УНН
ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации обновили раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 человек, которые распространяют дезинформацию и поддерживают агрессию рф. Среди них журналисты, военкоры и администраторы Telegram-каналов, работающие на российскую пропаганду.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры кремля" на портале War&Sanctions, добавив 16 новых лиц. Об этом сообщает ГУР МО, пишет УНН.
В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии рф
Среди фигурантов - журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых "документальных фильмов" и администраторы вражеских Telegram-каналов. В частности, в базу российских пропагандистов попали:
- ольга кирий — журналистка RT Documentary, автор пропагандистских фильмов "Азовсталь" (2022), "Я обвиняю фашизм" (2025) и "Токсичная война Украины";
- сергей георгиев — военкор РИА "новости Крым", назначенный так называемым "омбудсменом Херсонской области" для обеспечения "упрощения и ускорения интеграции региона";
- ренат шавло — российский пропагандист и военный корреспондент, известный под псевдонимом "георгий медведев", который с 2014 года систематически работает на оправдание и продвижение российской агрессии против Украины. Автор Telegram-канала "записки медведева" и пропагандистских книг "Мариуполь. Право на правду" и "Военной дорогой: Горловка, Ясиноватая, Шебекино";
- павел кукушкин — военкор интернациональной бригады "пятнашка" в составе вс рф, автор Telegram-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?";
- администраторы Telegram-канала "архангел спецназа" — военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ евгений жулидов и его пособники: евгений алейник, татьяна аксененко и алеся лянкевич.
Отмечается, что с момента запуска раздела в конце 2024 года это уже седьмое его обновление. Всего в разделе содержится информация о 136 рупорах вражеской информационной войны.
За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие
Киберспециалисты ГУР ударили по оккупационным властям Крыма и уничтожили данные на "правительственных" серверах - источник25.07.25, 10:56 • 2538 просмотров