Киберспециалисты ГУР ударили по оккупационным властям Крыма и уничтожили данные на "правительственных" серверах - источник

Киберспециалисты ГУР нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма, уничтожены все данные на "правительственных" серверах, сообщили УНН источники.

Детали

По информации собеседника УНН, в результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Как сообщил собеседник в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней. Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму. Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационных властей на ТОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "ДИАЛОГ", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС".

В течение двух дней, как сообщил источник, было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

"Там скачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", - добавил собеседник в разведке.

По словам собеседника, после копирования ценной информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационных властей на ТОТ АР Крым.

Успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили в Москве. В Госдуме РФ уже назвали это элементами "гибридной войны". Тем временем в оккупационном министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что "технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами".