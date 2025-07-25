Киберспециалисты ГУР ударили по оккупационным властям Крыма и уничтожили данные на "правительственных" серверах - источник
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР получили полный доступ к серверам оккупационных властей Крыма, скачав 100 Тб данных, включая секретные сведения о военных объектах. После копирования ценной информации все данные на серверах были уничтожены.
Киберспециалисты ГУР нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма, уничтожены все данные на "правительственных" серверах, сообщили УНН источники.
Детали
По информации собеседника УНН, в результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.
Как сообщил собеседник в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней. Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму. Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационных властей на ТОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "ДИАЛОГ", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС".
В течение двух дней, как сообщил источник, было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.
"Там скачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", - добавил собеседник в разведке.
По словам собеседника, после копирования ценной информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационных властей на ТОТ АР Крым.
Успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили в Москве. В Госдуме РФ уже назвали это элементами "гибридной войны". Тем временем в оккупационном министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что "технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами".