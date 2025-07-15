Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей БПЛА на территории россии - источник

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 25497 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
10:57 • 51378 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 33714 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 57174 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 43482 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 91511 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 96277 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 75978 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 56269 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 44014 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
38%
746мм
Популярные новости
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15 июля, 05:28 • 30219 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"15 июля, 05:59 • 38658 просмотра
Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто15 июля, 07:15 • 21807 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 47185 просмотра
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф12:44 • 19356 просмотра
публикации
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 25504 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 51394 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 57190 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15 июля, 06:35 • 91519 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 87429 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию14:33 • 1104 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 11295 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 47482 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 67020 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 70237 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей БПЛА на территории россии - источник

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Киберспециалисты ГУР МО Украины атаковали компанию "Гаскар Интеграция", поставщика дронов для армии рф. Уничтожено 47 Тб данных, парализована работа предприятия и заблокированы двери.

Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей БПЛА на территории россии - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны при поддержке "Украинского киберальянса" и группы "BO Team" атаковали сетевую и серверную инфраструктуру компании "Гаскар Интеграция" - одного из крупнейших поставщиков дронов для российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

В результате атаки удалось получить доступ к более чем 47 Тб технической информации об изготовлении российских беспилотников. Вся информация на серверах производителя уничтожена, включая 10 Тб резервных копий материалов. В результате кибератаки на предприятии не работает Интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании "Гаскар". Кроме этого, на заводе по производству беспилотников заблокированы все двери, сотрудники вынуждены пользоваться пожарными выходами 

- сообщил источник.

Среди похищенных данных – конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное – полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины.

Напомним

В Калининграде агенты ГУР атаковали электроподстанцию, что привело к прекращению электроснабжения объектов ВПК и ВС рф. Ущерб для россии оценивается почти в 5 миллионов долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
Главное управление разведки Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9