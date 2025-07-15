Киберкорпус ГУР парализовал работу одного из крупнейших предприятий-производителей БПЛА на территории россии - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны при поддержке "Украинского киберальянса" и группы "BO Team" атаковали сетевую и серверную инфраструктуру компании "Гаскар Интеграция" - одного из крупнейших поставщиков дронов для российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

В результате атаки удалось получить доступ к более чем 47 Тб технической информации об изготовлении российских беспилотников. Вся информация на серверах производителя уничтожена, включая 10 Тб резервных копий материалов. В результате кибератаки на предприятии не работает Интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании "Гаскар". Кроме этого, на заводе по производству беспилотников заблокированы все двери, сотрудники вынуждены пользоваться пожарными выходами - сообщил источник.

Среди похищенных данных – конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное – полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины.

Напомним

В Калининграде агенты ГУР атаковали электроподстанцию, что привело к прекращению электроснабжения объектов ВПК и ВС рф. Ущерб для россии оценивается почти в 5 миллионов долларов.