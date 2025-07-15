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Кіберкорпус ГУР паралізував роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території росії - джерело

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Кіберфахівці ГУР МО України атакували компанію "Гаскар Інтеграция", постачальника дронів для армії рф. Знищено 47 Тб даних, паралізовано роботу підприємства та заблоковано двері.

Кіберкорпус ГУР паралізував роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території росії - джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки "Українського кіберальянсу" та групи "BO Team" атакували мережеву та серверну інфраструктуру компанії "Гаскар Інтеграция" - одного з найбільших постачальників дронів для російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Внаслідок атаки вдалося отримати доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів. В результаті кібератаки на підприємстві не працює Інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар". Крім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами 

- повідомило джерело.

Серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.

Нагадаємо

В калінінграді агенти ГУР атакували електропідстанцію, що призвело до припинення електропостачання об'єктів ВПК та зс рф. Збитки для росії оцінюються в майже 5 мільйонів доларів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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