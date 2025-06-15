Агенти ГУР знеструмили обʼєкти російського ВПК та зс рф в Кенігсберзі

Постачання електроенергії до обʼєктів російського ВПК та зс рф у районі Калінінграду припинено, передає УНН із посиланням на джерела в українській розвідці.

Деталі

За інформацією джерел в українській розвідці, 14 червня близько 4 ранку в м. Кенігсберг (рос. "калінінград") здійснено атаку на промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до обʼєктів російського ВПК та зс рф, розташованих в районі здійснення операції.

Збитки для росії внаслідок диверсії становлять майже 5 мільйонів доларів США. Як повідомляють джерела, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал обʼєкту.

Після цього виникла пожежа, яка суттєво пошкодила обʼєкт та призвела до припинення електропостачання на ворожі підприємства, розташовані неподалік.

Ми вкотре нагадуємо, що росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування - наголосив співрозмовник у ГУР.

Нагадаємо

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаку на ресурси конструкторського бюро "Туполєв" - провідної російської компанії з виробництва авіатехніки.