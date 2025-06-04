Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації
Київ • УНН
Внаслідок кібератаки отримано стратегічну інформацію, службову переписку, дані персоналу та інформацію про закупівлі. На сайті КБ розмістили сову з літаком.
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаку на ресурси конструкторського бюро "Туполєв" - провідної російської компанії з виробництва авіатехніки. Внаслідок кіберудару вдалося здобути надзвичайно важливу інформацію стратегічного рівня, зокрема службову переписку керівництва компанії, особисті дані персоналу, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів службові дані про закупівлі. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
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Внаслідок кіберудару вдалося здобути надзвичайно важливу інформацію стратегічного рівня. Зокрема йдеться про службову переписку керівництва компанії, особисті дані персоналу конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань тощо
Як зазначив співрозмовник у розвідці, кіберкорпус ГУР тривалий час здійснював контроль за документообігом КБ "Туполєв", і врешті зміг отримати доступ до критично важливих даних КБ обсягом понад 4,4 Гб. В якості символічного підсумку операції, українські кіберфахівці "хакнули" офіційний онлайн-ресурс "Туполєва", на якому в якості головного опублікували сову, яка тримає в пазурах російський літак.
Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі
Він також нагадав, що з 2022 року КБ "Туполєв" - виробник російської стратегічної авіації - перебуває під міжнародними санкціями як компанія, що безпосередньо причетна до здійснення широкомасштабної агресії росії проти України.
Нагадаємо
Центральний банк держави-агресора росії планує впровадити так званий "цифровий рубль" - створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти. Як повідомили у ГУР, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.