Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации
Киев • УНН
В результате кибератаки получена стратегическая информация, служебная переписка, данные персонала и информация о закупках. На сайте КБ разместили сову с самолетом.
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили атаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев" - ведущей российской компании по производству авиатехники. В результате киберудара удалось получить чрезвычайно важную информацию стратегического уровня, в частности служебную переписку руководства компании, личные данные персонала, адреса проживания, резюме инженеров и конструкторов служебные данные о закупках. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
В результате киберудара удалось получить чрезвычайно важную информацию стратегического уровня. В частности речь идет о служебной переписке руководства компании, личных данных персонала конструкторского бюро, адресах проживания, резюме инженеров и конструкторов служебные данные о закупках, протоколы закрытых заседаний и тому подобное
Как отметил собеседник в разведке, киберкорпус ГУР длительное время осуществлял контроль за документооборотом КБ "Туполев", и в конце концов смог получить доступ к критически важным данным КБ объемом более 4,4 Гб. В качестве символического итога операции, украинские киберспециалисты "хакнули" официальный онлайн-ресурс "Туполева", на котором в качестве главного опубликовали сову, которая держит в когтях российский самолет.
Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось, фактически, ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки, в частности мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, непосредственно вовлеченных в обслуживание российской стратегической авиации. Результат очевидно будет заметным как на земле, так и на небе
Он также напомнил, что с 2022 года КБ "Туполев" - производитель российской стратегической авиации - находится под международными санкциями как компания, непосредственно причастная к осуществлению широкомасштабной агрессии россии против Украины.
Напомним
Центральный банк государства-агрессора россии планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты. Как сообщили в ГУР, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.