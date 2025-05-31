У рф запровадять "цифровий рубль": у ГУР розповіли, який підстеп готує кремль для власного "насєлєнія"

Центральний банк держави-агресора росії планує впровадити так званий "цифровий рубль" - створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти. Як повідомили у ГУР, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи, передає УНН.

Як відзначили у ГУР, уже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

Держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію.

Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів.

Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Витрачати соціальні виплати росіяни зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Створення та впровадження "цифрового рубля" потенційно може спричинити появу системи "поведінкової лояльності" — доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної "надійності" громадянина. "Цифровий рубль" — черговий крок злочинного режиму в москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України