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В рф введут "цифровой рубль": в ГУР рассказали, какую подставу готовит кремль для собственного "населения"

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Центробанк рф планирует ввести "цифровой рубль", что позволит блокировать счета граждан без суда и контролировать их расходы. С 2026 года зарплаты бюджетникам будут начислять в цифровых рублях.

В рф введут "цифровой рубль": в ГУР рассказали, какую подставу готовит кремль для собственного "населения"

Центральный банк государства-агрессора россии планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты. Как сообщили в ГУР, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы, передает УНН.

Детали

Как отметили в ГУР, уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию.

Расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров.

Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.

Тратить социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будет определять власть.

Создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может повлечь за собой появление системы "поведенческой лояльности" - доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина. "Цифровой рубль" - очередной шаг преступного режима в москве, направленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины 

- резюмировали в ГУР.
Антонина Туманова

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