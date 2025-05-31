В рф введут "цифровой рубль": в ГУР рассказали, какую подставу готовит кремль для собственного "населения"

Центральный банк государства-агрессора россии планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты. Как сообщили в ГУР, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы, передает УНН.

Детали

Как отметили в ГУР, уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию.

Расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров.

Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.

Тратить социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будет определять власть.