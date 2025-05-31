В рф введут "цифровой рубль": в ГУР рассказали, какую подставу готовит кремль для собственного "населения"
Киев • УНН
Центробанк рф планирует ввести "цифровой рубль", что позволит блокировать счета граждан без суда и контролировать их расходы. С 2026 года зарплаты бюджетникам будут начислять в цифровых рублях.
Центральный банк государства-агрессора россии планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты. Как сообщили в ГУР, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы, передает УНН.
Детали
Как отметили в ГУР, уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".
Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию.
Расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров.
Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.
Тратить социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будет определять власть.
Создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может повлечь за собой появление системы "поведенческой лояльности" - доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина. "Цифровой рубль" - очередной шаг преступного режима в москве, направленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины