Агенты ГУР обесточили объекты российского ВПК и вс рф в Кенигсберге

Поставка электроэнергии на объекты российского ВПК и вс рф в районе Калининграда прекращена, передает УНН со ссылкой на источники в украинской разведке.

Детали

По информации источников в украинской разведке, 14 июня около 4 утра в г. Кенигсберг (рус. "калининград") совершена атака на промышленную электроподстанцию, в результате чего полностью прекращена поставка электроэнергии потребителям, в частности, на объекты российского ВПК и вс рф, расположенные в районе осуществления операции.

Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США. Как сообщают источники, агенты украинской разведки слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем совершили поджог объекта.

После этого возник пожар, который существенно повредил объект и привел к прекращению электроснабжения на вражеские предприятия, расположенные неподалеку.

Мы еще раз напоминаем, что у России больше нет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения - подчеркнул собеседник в ГУР.

Напомним

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили атаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев" - ведущей российской компании по производству авиатехники.