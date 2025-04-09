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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв. По предварительным данным советника мэра Мариуполя, это мог быть удар по базе российских оккупантов. Официальных комментариев пока нет.

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Генштаб: на фронте произошло 117 боестолкновений. На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои

В настоящее время произошло 117 боевых столкновений. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении.

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На фронте количество боев увеличилось до 81. Горячее всего на Покровском и Северском направлениям

На фронте произошло 81 боевое столкновение, интенсивнее всего на Покровском и Северском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки.

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Враг за сутки 27 раз обстрелял Донетчину: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

Российские войска 27 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области, в результате чего в Торецке погиб один человек, была повреждена инфраструктура и жилые здания.

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россияне перемешивают военную технику в сторону Горловки в Донецкой области - партизаны

россияне перебрасывают военную технику подразделения "Север" в направлении Горловки Донецкой области, сообщает партизанское движение "АТЕШ".

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Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

Четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, в том числе трехлетний мальчик, в результате обстрела российскими войсками 12 населенных пунктов в Донецкой области.

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День с семьей и в кругу собратьев: ветераны о ментальном восстановлении и "Родинну колиску захисника" в Черкасской области

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российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

рф ложно утверждает, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры обстрелов из Горловки в 2014 году. Однако анализ показал, что эти кадры были сняты из разных мест и при разных погодных условиях, что опровергает фейковую новость.

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По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.

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В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

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