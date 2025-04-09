На проспекте Победы во временно оккупированной Горловке здания получают статус "бесхозного имущества". После этого имущество "национализируют" и передают оккупационной администрации или приближенным лицам.
Девяти гражданам Украины сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными в "Калининской колонии днр". Подозреваемые применяли физическое и психологическое насилие к пленным украинским военным.
Правоохранители сообщили о подозрении 9 бывшим работникам Калининской исправительной колонии за пытки украинцев на оккупированной территории Донетчины. Тысячи пленных, подвергшихся жестокому физическому и моральному насилию, прошли через колонию.
В Горловке критическая ситуация с экологией из-за химзавода, превращенного оккупантами в могильник химикатов. Концентрация яда в грунтовых водах превышена в 150 тысяч раз, работы по ликвидации прекращены.
48-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 22-летней падчерицы с психическими расстройствами. В результате преступления девушка забеременела и родила ребенка, от которого семья отказалась.
В оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв. По предварительным данным советника мэра Мариуполя, это мог быть удар по базе российских оккупантов. Официальных комментариев пока нет.
В настоящее время произошло 117 боевых столкновений. Самая горячая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении.
На фронте произошло 81 боевое столкновение, интенсивнее всего на Покровском и Северском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки.
Российские войска 27 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области, в результате чего в Торецке погиб один человек, была повреждена инфраструктура и жилые здания.
россияне перебрасывают военную технику подразделения "Север" в направлении Горловки Донецкой области, сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, в том числе трехлетний мальчик, в результате обстрела российскими войсками 12 населенных пунктов в Донецкой области.
Военнослужащие, ветераны и члены их семей посетили мероприятие "Родинна колиска захисника" в селе Мельники Черкасской области, чтобы восстановиться, отдохнуть и пообщаться, участвуя в таких мероприятиях, как выпечка хлеба, лепка кувшинов и изготовление кукол-мотанок.
Из-за выезда многих энергетиков с временно оккупированных территорий россияне не могут преодолеть разрушения инфраструктуры, вызванные боевыми действиями, из-за чего тысячи людей неделями остаются без электричества.
рф ложно утверждает, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры обстрелов из Горловки в 2014 году. Однако анализ показал, что эти кадры были сняты из разных мест и при разных погодных условиях, что опровергает фейковую новость.
Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.
По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.
В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.
В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза после взрывов, о жертвах не сообщается.
Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.
Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.
На временно оккупированных территориях востока Украины российские оккупационные войска ежедневно обстреливают подконтрольные им населенные пункты, ухудшая и без того плохую ситуацию с безопасностью, нехваткой товаров и услуг и растущей напряженностью.