В Харьковской области погибли два взрывотехника Нацполиции во время разминирования
Киев • УНН
Максим Мовчан и Анатолий Радковский погибли 20 июля в Харьковской области, разминируя деоккупированную территорию. Оба имели более 20 лет службы и государственные награды.
В понедельник, 20 июля, в Харьковской области погибли взрывотехники Национальной полиции Украины Максим Мовчан и Анатолий Радковский. Они занимались разминированием деоккупированной территории области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Детали
На момент гибели Мовчану было 39 лет, Радковскому - 41 год. Мовчан занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления применения специального взрывотехнического оборудования и роботизированных комплексов, а Радковский - должность главного специалиста отдела применения роботизированных комплексов этого же управления.
Более 20 лет Максим Мовчан и Анатолий Радковский посвятили службе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины. С первых дней полномасштабного вторжения России они плечом к плечу выполняли чрезвычайно сложные и опасные задачи по разминированию деоккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской и других областей Украины
Мовчан является уроженцем Винницы, а Радковский родился в Горловке Донецкой области. Оба были отмечены ведомственными и государственными наградами. Так, Мовчан был награжден отличием Президента Украины "За оборону Украины", а также ведомственными отличиями Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции.
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