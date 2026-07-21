В Харьковской области погибли два взрывотехника Нацполиции во время разминирования

В понедельник, 20 июля, в Харьковской области погибли взрывотехники Национальной полиции Украины Максим Мовчан и Анатолий Радковский. Они занимались разминированием деоккупированной территории области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

На момент гибели Мовчану было 39 лет, Радковскому - 41 год. Мовчан занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления применения специального взрывотехнического оборудования и роботизированных комплексов, а Радковский - должность главного специалиста отдела применения роботизированных комплексов этого же управления.

Более 20 лет Максим Мовчан и Анатолий Радковский посвятили службе в органах внутренних дел и Национальной полиции Украины. С первых дней полномасштабного вторжения России они плечом к плечу выполняли чрезвычайно сложные и опасные задачи по разминированию деоккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской и других областей Украины